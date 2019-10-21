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布少明：放寬樓按如減辣

【明報專訊】萬眾期待的最新一份《施政報告》終於出爐，最為人驚喜及市民茶餘飯後的熱門話題，莫過於放寬按揭保險計劃的樓價上限，當中首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，由400萬元提升至800萬元；至於最高八成按揭貸款的樓價上限，則由600萬元提升至1,000萬元。

措施公布後對二手樓市的刺激可謂立竿見影，不少業主聞訊後即時封盤反價，買家亦態度積極，其中市場消息指出，天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊在公布後，單日旋即錄得多宗成交。至於一手方面，有新盤在施政報告公布後翌日開售「試水溫」，亦錄得不俗銷情，相信無論是一手或二手，有望受惠樓市氣氛熾熱而漸入佳境，我們務必於未來一至兩周一二手的睇樓量及交投情况，再去推測後市走向。今次新措施的推出，相信有助首次置業人士上車，紓緩需求，有助達至利民紓困作用，實屬喜訊。事實上，放寬措施對400萬元或以下細價樓的影響較少，主要是由於400萬元或以下物業目前已可承做九成按揭，所以今次放寬措施對此類銀碼物業沒有影響。

本人認為最受惠的，首推樓價介乎逾600萬元至1,000萬元的物業板塊。無可置疑，今次措施令上車門檻再降，難免令一眾準上車客「心郁郁」，甚至有部分已付諸行動即時入市，筆者亦同意，今次政府放寬樓按實際上是一種「減辣」措施。

值得注意的是，在入市前有幾點需要考量，包括用「新9按」計劃上車的供樓負擔增加、樓價後市下跌的風險，以及可能因經濟衰退引致的失業問題，會否影響工作穩定等，簡而言之，開心上車亦應量力而為，只要「計啱數，供得掂，飯碗穩」，做足防風措施，上車是「早買早享受」，有何足懼？

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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