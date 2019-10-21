早前市面衝突好像稍為緩和，加上中美貿易戰談判達成第一階段的協議，因此筆者趁着短暫平靜，在假日外出逛逛，呼吸自由的空氣，即使仍未有心情去玩樂，但吃喝還是需要的。經過商場時看到一間法國品牌朱古力的櫃位，由於筆者知道朱古力可以給人帶來開心感覺，雖然這個品牌的朱古力價錢非常昂貴，但仍想試試其味道。

筆者嘗試後覺得味道非常符合預期，不過，有另外一個牌子的朱古力價錢遠為便宜，而兩者味道相差並不遠，如此說來是否物超所值呢？筆者認為品牌價值成為那法國品牌朱古力能賣貴幾倍的原因，而它的對象是一些有高要求的買家，兼且能夠負擔高消費的一族，所以品牌成為關鍵。

現時的香港年輕一代都因為上車困難而抱怨，而今次社會運動的出現，足以反映了社會多年來的深層次矛盾。筆者相信，未來政府會投放更多資源改善住屋等民生問題。香港經濟命脈以金融及地產為主導，而筆者從事地產代理行業，深明品牌的重要，透過專業的能力和精準的分析，為客戶提供適當的服務，讓他們能夠尋找到理想的居所。當做好品牌和建立出良好的口碑後，就能夠進一步將個人及公司的價值大幅提升。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]