陳永傑：今個低息期時日不短

環球貿易戰爆發，歐盟變成重災區，除了美國向歐盟徵收75億美元商品關稅之外，有些歐洲大型金融機構醞釀大規模裁員，可能影響到全球就業。

美國財金官員指出，貿易局勢緊張及憂慮全球增長，對美國經濟產生負面影響。聯邦儲備局的委員會9月中會議紀要顯示，經濟下跌風險及不確定因素增加，企業投資可能繼續受影響，或導致就業放緩而抑制收入及消費增長。由於貨幣政策效果滯後，目前提供必要寬鬆措施，支持經濟活動。

全球經濟完全復蘇料最少兩三年

美國總統特朗普再次催促聯儲局大幅減息，聯儲局主席鮑威爾表示，央行具獨立性，不受政治壓力影響。但面對全球風險，美聯儲局於10月中旬宣布，每月用600億美元買國債，以維持儲備餘額長期充足，措施將維持至明年第2季度，必要時會對調整計劃保持開放態度。

歐元集團主席森特諾表示，歐元區財長同意增加更多可能的支出，應對區內經濟增長放緩及下滑風險加劇情况。

美國、歐盟及中國的經濟表現皆有放緩迹象，尤以美歐息口再降的機會甚高，而且要重推量寬，足見形勢相當不妙。去到如斯田地，兩三年間全球經濟完全復蘇可能性不大。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]