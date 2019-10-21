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湯文亮：港鐵正常日 香港復元時

【明報專訊】上星期五有老友兒子結婚，喜帖上寫準七時半入席，老友解釋是希望賓客可以趕及最後一班港鐵，老實說，聽到之後有多少傷感，香港現在究竟發生什麼事，持續超過4個月的社會運動，不但令到部分商業區非常蕭條，而且港鐵，代表香港龍脈，被破壞到溶溶爛爛，我衷心多謝港鐵員工，即使社運人士如何破壞，他們當晚徹夜維修，翌日又可能正常運作，不過不斷破壞，正如我阿嫲話，鐵馬騮都被玩殘，港鐵終於跪低，香港人正式感覺到社運帶來的不便。

有很多人認為社運人士針對港鐵是因為在社運初期，港鐵給予社運人士非常方便，往往在示威活動之後有專車離開，最後《人民日報》一句「港鐵出軌了」，港鐵就不得不收斂，但自此之後，社運人士就怪罪港鐵，無日無之連續破壞港鐵，又將港鐵轉名為黨鐵，我睇到社運人士這樣做，就替港鐵主席歐陽伯權傷心，老實說，歐陽先生心在曹營身在漢，雖然不能給予社運人士方便，但仍然幫助他們，面對無了期破壞，港鐵不斷復修，並沒有明知港鐵將會被破壞而放軟手腳，因為管理層知道，如果港鐵因破壞而停駛，勞勞役役為求生計的市民就會怪罪社運人士，可惜，大多數社運人士未能了解歐陽伯權這份心意。

港鐵不斷復修 用心良苦

一般人都會認為社運最壞的情况已經過去，但幾時開始復元，按政府所說，如果港鐵沒有人繼續破壞，兩個星期後可能全面通車，雖然車站內設備仍然是溶溶爛爛，我認為在港鐵全面通車的時候，香港就開始復元。換句話說，復元的主動權並不在政府或者一般市民，而是在勇武者身上。不過，即使開始復元，仍然要一段長時間，並要全世界對香港回復信心，香港才有機會全面復元。

社運人士也要盡點社會責任

有租客對我說，在港鐵未實施十點收車的時候，生意還可以保持七成，在實施之後，生意再跌一半，現在是苟延殘喘，隨時要結業。我明白他們經營困難，將會盡最大努力幫助他們，盡一點社會企業責任，但社運人士亦要盡一點社會責任，不要再破壞港鐵，願港鐵早日康復。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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