王弼：增持英鎊最後召集

美股標普指數已經多周於2850至3040點之間高位震盪，沒有明顯趨勢。王弼既然以香港（以至大中華）罕有特朗普觀察家自居，我預期侵叔對北京的施加壓力的程度，取決於美股的高低，當標指徘徊在3000點樓上時，侵叔覺得有子彈在手，說話會相對強硬，但當標指跌穿2900點時，則會放風萬事有商量，這是大半年來美股的軌迹，信不信由你。

美股高低視乎特朗普有否「子彈」

話雖如此，如果看看自己手上的投資組合，有一些股票確實不太受大環境的影響，例如食正電子貨幣潮流的VISA和MasterCard，一路處於45度角上升勢頭，兩者在王弼建議買入之時，分別只是70美元和90美元，現在已經升至175美元和271美元。

另一隻由科技界專家劉民輝先生稱為「科技收租股」的微軟，他推介給我的時候只是43美元，現在已經是137美元。這一類股份，不太受大環境影響，買了後應該放在牀下底，不應多看。

執筆之時，英國國會正辯論脫歐協議，過去一周，市場形容英鎊大幅飈升，但以長期歷史計，鎊匯還是偏低。本周可能是大手吸納鎊匯的最後機會，如果周六英國國會否決首相約翰遜脫歐方案，鎊匯因此大挫，更是趁低吸納的大好機會。

其實，英國脫歐勢成定局，而且本欄多次提出，英國脫歐，會令英國擺脫歐盟的僵化制度，歐盟官員恐懼英國脫歐，就是恐怕英國成為北海上的新加坡，令歐盟其他成員國紛紛仿效脫歐！如果要我買入英鎊，我認為更值博的方法，是借入歐元買入英鎊，因為英國成功脫歐，很可能是歐盟解體的開始。

借歐元買英鎊更值博

除英鎊外，王弼也看好油價。美國從敘利亞撤兵，勢令中東爆發戰爭的機會增加，而紐約期油處於52美元的支持位，上望有水位。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]