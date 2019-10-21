張佩儀：扣稅退休產品各有特色 吸不同年齡層

（1）20至30歲初入職場的年輕人，退休看似遙遙無期，大多未開始考慮上述的退休保障，應趁早利用複息的效益，愈早未雨綢繆，將來保障就愈高。對年輕人來說，由於供款額低、風險承受能力高，可以考慮一些進取的強積金基金組合，一來可賺取退稅，二來可爭取較高回報。

（2）30至50歲年齡層的人，正面對家庭、子女、供樓等的壓力，不能承受太高風險的投資，年金可作為穩定的儲蓄方案。而且距離退休尚有時間，可以讓年金供款繼續滾存更多的時間，以讓退休後的每月收入更高，年金較適合追求穩定的中年人士。

（3）接近65歲臨近退休的人而言，延期年金最少供款5年，未必有足夠時間在退休前完成供款，加上可滾存年期較少，令回報不十分可觀。而且經過多年工作，薪金較高，扣稅金額亦會較高，不妨以賺取6萬退稅額為目標，購買較穩健的強積金基金組合，如債券基金、保證基金，以獲取退稅優惠。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]