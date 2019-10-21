經濟
張佩儀 財女手記

投資策略

下一篇 上一篇

張佩儀：扣稅退休產品各有特色 吸不同年齡層

【明報專訊】延期年金及可扣稅強積金自願供款推出後，市場反應優於預期，就兩個計劃的年齡層來看，有保險公司表示延期年金主要受30到50歲的人歡迎；亦有指臨近退休人士對可扣稅強積金自願供款更有興趣。市場情況反映不同人的實際需要，延期年金和可扣稅強積金自願供款最大的分別在於靈活度和穩定性。以下就不同年齡層作討論：

（1）20至30歲初入職場的年輕人，退休看似遙遙無期，大多未開始考慮上述的退休保障，應趁早利用複息的效益，愈早未雨綢繆，將來保障就愈高。對年輕人來說，由於供款額低、風險承受能力高，可以考慮一些進取的強積金基金組合，一來可賺取退稅，二來可爭取較高回報。

（2）30至50歲年齡層的人，正面對家庭、子女、供樓等的壓力，不能承受太高風險的投資，年金可作為穩定的儲蓄方案。而且距離退休尚有時間，可以讓年金供款繼續滾存更多的時間，以讓退休後的每月收入更高，年金較適合追求穩定的中年人士。

（3）接近65歲臨近退休的人而言，延期年金最少供款5年，未必有足夠時間在退休前完成供款，加上可滾存年期較少，令回報不十分可觀。而且經過多年工作，薪金較高，扣稅金額亦會較高，不妨以賺取6萬退稅額為目標，購買較穩健的強積金基金組合，如債券基金、保證基金，以獲取退稅優惠。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]

上 / 下一篇新聞

國泰史樂山下月辭國航非執董 逾14年或首缺「常駐代表」 國泰：不回應
國泰史樂山下月辭國航非執董 逾14年或首缺「常駐代表」 國泰：不回應
2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟
2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟
鄭家純「孻仔」回歸家族公司
鄭家純「孻仔」回歸家族公司
連登「外國版」中資早已入股
連登「外國版」中資早已入股
貝萊德龐文博：儲局料續放水應對貿戰 超配美股
貝萊德龐文博：儲局料續放水應對貿戰 超配美股
民主黨總統熱門沃倫 倡徵超級富豪稅3%
民主黨總統熱門沃倫 倡徵超級富豪稅3%
晨星鍾允：放寬按保利地產股 最看好新地
晨星鍾允：放寬按保利地產股 最看好新地
煤氣華東拓環保能源 官商齊撐 下一站谷垃圾發電 冀實現可持續發展
煤氣華東拓環保能源 官商齊撐 下一站谷垃圾發電 冀實現可持續發展
擴大業務 擬攻航空用燃油市場
擴大業務 擬攻航空用燃油市場
李家傑冀非洲複製華東模式
李家傑冀非洲複製華東模式
鷹君拓地產科技 增管理效益
鷹君拓地產科技 增管理效益
無人機勘探新盤 節省成本減執漏
無人機勘探新盤 節省成本減執漏
中信擬私有化大昌行 收購溢價38%
中信擬私有化大昌行 收購溢價38%
澳門研設交易所：需訂准入門檻
澳門研設交易所：需訂准入門檻
張兆聰：中建翻炒西部發展概念
張兆聰：中建翻炒西部發展概念
有樓無子女 可選逆按揭
有樓無子女 可選逆按揭
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：中央谷內需 安踏購21560
金子：中央谷內需 安踏購21560
張兆聰：炒5G概念 中興可小注
張兆聰：炒5G概念 中興可小注
危疾保險類別 投保前要分清楚
危疾保險類別 投保前要分清楚
楊書健：渡經濟寒冬 須從大周期思考
楊書健：渡經濟寒冬 須從大周期思考
李聲揚：QE如碟仙 易請難送又再來
李聲揚：QE如碟仙 易請難送又再來
謝偉銓：放寬按保 只能減慢樓價下調步伐
謝偉銓：放寬按保 只能減慢樓價下調步伐
沈永年：投資日本酒店助移民當地
沈永年：投資日本酒店助移民當地
黃德几：奧園健康破頂 中線目標6.2元
黃德几：奧園健康破頂 中線目標6.2元
伍禮賢：中國鐵塔重回吸引區
伍禮賢：中國鐵塔重回吸引區
許繹彬：社會矛盾持續 地產股恐屬迴光返照
許繹彬：社會矛盾持續 地產股恐屬迴光返照
中場賭收續旺 金沙具優勢 基金經理：35元以下可短炒 長遠續牌不明朗
中場賭收續旺 金沙具優勢 基金經理：35元以下可短炒 長遠續牌不明朗
陳增濤：大酒商Albert Bichot的Chablis
陳增濤：大酒商Albert Bichot的Chablis
謝紹榮：現在應否做「樓奴」見仁見智
謝紹榮：現在應否做「樓奴」見仁見智
陸振球：按保降門檻 聯想起次按風暴
陸振球：按保降門檻 聯想起次按風暴
陸振球：看好英國前景 可買長建
陸振球：看好英國前景 可買長建
林少陽：新股復熾 孖展券商最受惠
林少陽：新股復熾 孖展券商最受惠
技術取勝：潤地10天線有承接
技術取勝：潤地10天線有承接
潘迪藍：亞洲市場受惠供應鏈撤華
潘迪藍：亞洲市場受惠供應鏈撤華
蘇沛豐：舜宇受惠手機多鏡頭潮流
蘇沛豐：舜宇受惠手機多鏡頭潮流
李順威：中美打打拉拉 股可照炒
李順威：中美打打拉拉 股可照炒
劉思明：塘水滾塘魚 港股難擴升勢
劉思明：塘水滾塘魚 港股難擴升勢
何啟聰：反手做淡地產股 吼新地沽23804
何啟聰：反手做淡地產股 吼新地沽23804
瑞銀亞洲：內地再鬆綁 友邦購11035
瑞銀亞洲：內地再鬆綁 友邦購11035
摩根大通亞洲：減息機會高 日股Call 10044
摩根大通亞洲：減息機會高 日股Call 10044
周顯：大戶做發展商勝買樓收租
周顯：大戶做發展商勝買樓收租
何國良：第四季留意澳門發展新主題
何國良：第四季留意澳門發展新主題
王弼：增持英鎊最後召集
王弼：增持英鎊最後召集
曾淵滄：土地共享計劃 有利發展商
曾淵滄：土地共享計劃 有利發展商
湯文亮：港鐵正常日 香港復元時
湯文亮：港鐵正常日 香港復元時
陳永傑：今個低息期時日不短
陳永傑：今個低息期時日不短
廖偉強：品牌的重要
廖偉強：品牌的重要
布少明：放寬樓按如減辣
布少明：放寬樓按如減辣
李志成：政策利樓市 置業釋動力
李志成：政策利樓市 置業釋動力
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：康希諾（6185）
梁冠業．推介股份：康希諾（6185）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指(7500)
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指(7500)
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：中美難達真正「停戰」協議
盧楚仁：中美難達真正「停戰」協議
恒地新界兩盤3300伙未來兩年搶灘 林達民：港經濟基礎雄厚 新盤具承接力
恒地新界兩盤3300伙未來兩年搶灘 林達民：港經濟基礎雄厚 新盤具承接力
帝滙豪庭擬留30伙收租
帝滙豪庭擬留30伙收租
十大屋苑周末20成交 半年最旺
十大屋苑周末20成交 半年最旺
恆大‧珺瓏灣3日收1100票 超額2.4倍
恆大‧珺瓏灣3日收1100票 超額2.4倍
本月物業買賣金額料創5個月高位
本月物業買賣金額料創5個月高位
昔日郵政總局 悉尼富麗敦酒店開幕
昔日郵政總局 悉尼富麗敦酒店開幕
尚‧珒溋 啟德河為畔
尚‧珒溋 啟德河為畔
新屯中交投弱 實呎險守萬元
新屯中交投弱 實呎險守萬元
建家族信託 兩代傳承省煩惱
建家族信託 兩代傳承省煩惱
家族企業多關注科技創新
家族企業多關注科技創新