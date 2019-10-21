何國良：第四季留意澳門發展新主題

這亦是典型短期因素改變，影響市場上的短期供需情况，出現一些快速波動；但由於長期結構性因素並不容易因一次政策改動而改變，所以，熱鬧過後，大家都可能要再審視情况，是否真的像現時跳躍的股價倒推般樂觀？大家不要過早因市場氣氛改善而下定論。畢竟，之前市場氣氛低迷，投資者已經對任何好消息極度渴求。當這個市場稱為及時雨的消息傳來，可以拉動起的波瀾可不小，但關鍵仍然是，這情况能否持續？

港股相對估值偏低 有上升空間

展望第四季，筆者並沒有過高的期望，但由於亞洲股票市場，特別是港股，都相對地處於估值偏低的範圍，因此，其大幅下跌風險相對來說，機會不高。反過來說，潛在的投資上升空間存在。因此，在區域投資的佈置上，我們並沒有刻意把倉位往下調，甚至對一些投資價值顯著的個別股票，在低位我們仍比較願意加注。

如前文提及，左右指數的重大因素仍然是中美貿易談判不同階段的進程和結果，為市場帶來的機會存在，但並不容易讓我們把握。筆者比較更傾向在眾多不同投資主題中，尋找不受這些外圍因素影響的主題上，可能更有把握地在市場逐步回順的過程中，體現潛在投資機會。

首先，在國慶假期後，大家的焦點都回到在政策上。在未來數季，中國如何在與美國的貿易摩擦影響仍然存在時，作出平衡經濟下行壓力的一些方案。例如，沒有太多媒體報道的9月份新增社會融資數字中，已經出現了一些超出市場預期的增幅，如果這個改變是顯示短期穩增長措施正在發力的話，未來第四季的一段時間，可能會有更多平滑甚至刺激經濟的方案推出。因為在這一刻，如果不能努力扭轉市場過於悲觀的看法，他們對明年的投資可能更比今年審慎。一旦這種循環形成，明年就要花更大的力度來改變。因此，第四季正是時候去發力，也因此，這個穩增長的投資主題有利在第四季發酵。

另外，今年是澳門回歸20周年紀念，從過去經驗，每5年中央都會為澳門發展帶來一些更新的安排，上一次就帶來橫琴這土地資源去壯大澳門各方面的發展。同時，澳門新任特首亦會上場。因此，第四季中，較大較新的澳門發展預期亦可以是一個合乎時機的投資主題。最後，第四季市場風險仍高，投資要更注意風險管理。

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[何國良 基金看世界]