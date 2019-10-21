周顯：大戶做發展商勝買樓收租

做收租佬，息率不過是3厘，但如果賺了錢，不買樓用來收租，又害怕資產貶值。畢竟，相比起股票而言，收租的確定性比較高，所需要的專業知識也較少，相比起定期存款而言，在回報率方面，收租更加是遠遠超過。

不過，現時由於買樓收租要付30%高稅，因此，投資者已不可能用來保值或收息，那麼，有什麼可以代替呢？

如果你是小投資者，我沒法子，如果你比較富有，我會說，其實做發展商，好過買樓收租。

不需太多專業技巧 最易撈

其實，做一個小型發展商，十零億已有交易，元朗村屋更加平，而且還可以問銀行借錢，更可以兩三知己，一齊投資，一人出三兩億而已。做發展商並不需要什麼技巧，我識得很多股票佬，賺到點錢，便改行當發展商了。這應該是所有生意中最易做的，因為需要的是常識，多於專業。

你投了地，相等於是買了樓，但由於發展商有賺錢水位，利潤會比收租好一點。當然你的利潤比不上四大地產商，但由於他們有一大棚員工，燈油火蠟，這方面，獨立發展商就可以省回。如果樓價升了，你的利潤會升，萬一樓價跌了，你的護城河也比別人闊。

如果樓賣不出，又怎樣？很簡單，把房子租出去，咪當係買樓收租囉！其實，好多地產商，都是整下整下，轉型發達的！

[周顯 投資二三事]