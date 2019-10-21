盧楚仁：中美難達真正「停戰」協議

二次大戰之後，日本集中火力發展經濟，成績有目共睹，可以說是舉世震驚。在1968年，日本更超越西德成為世界第二大經濟體。1985年日本經濟規模更加直逼老大美國。在高峰期時，日本經濟產量已經達到了美國的70%，甚至有說光是東京的總房地產價格，已經等於美國全國的房地產價格。故在日本經濟如日方中之際，美國總統列根發動攻勢打壓日本的經濟，正式展開為期10年的持久戰。美國眼見日本經濟泡沫爆破，肯定返魂乏術後，才正式收手。

當年列根藉着美國出現嚴重雙赤問題，以受害人身分，不斷迫使貿易伙伴盟友，要求他們共同聯手拋售美元，藉美元貶值來減輕雙赤問題。在不斷談判及施壓之下，再加上日本部分政客也誤以為日圓大幅升值，有利日本向外擴張經濟實力。最終列根派了財長貝克在紐約廣場酒店內的會議室，和西德、英國、法國和日本的財長及央行行長一同簽署廣場協議。

如昔日美歷任總統打壓日本

日本以為讓步簽下了這個廣場協議，便可以滿足美國，結束美國的滋擾，殊不知簽了之後才是噩夢的開始。無論列根、老布殊以至民主黨的克林頓，在任內不遺餘力地打壓日本經濟，迫使日本全方位開放市場，移除所有貿易保護主義的壁壘，重點要求日本開放醫療、電訊、電子、農產品及汽車零件的市場，更立法制定貿易調查法案，來調查日本企業是否存在不公平競爭，若果存在有不當競爭的話，美國政府便會啟動展開對日本的貿易報復。

當共和黨的老布殊下台後，到民主黨的克林頓上台，日本政界以為可以鬆一口氣，沒有估計到民主黨打壓日本的力度更加猛烈。

在1995年日本發生了兩件大事，第一是1月17日的神戶大地震，超過6000多人遇難；第二是3月20日邪教奧姆真理教發動東京地鐵沙林毒氣襲擊，造成12人死亡。當時日本在天災人禍夾擊之下，正所謂趁你病攞你命，克林頓見時機到，要求日本開放美國汽車零件進入日本市場，遭日本拒絕後，美資的投行便大舉追買日圓，令日圓匯價升到當時的戰後新高79.75，當時美資大行全力配合克林頓，紛紛唱好日圓，若日本仍不願意開放汽車零件市場的話，日圓會再升值到50水平，日本見大勢已去，便不情願地簽署協議，讓美國的汽車零件打入日本市場，這才終結了10年的美日貿易戰，日圓亦因此得以大幅回落。

人民幣料反覆偏軟

現在中國無論在軍事、科技和經濟各領域上，均嚴重威脅美國的利益，相信無論是哪一位做美國總統，我相信美國這個打壓中國的國策是一場持久戰，絕不會是所謂貿易協議達成而告一段落。

有消息指今次貿易協議當中的條款，包括了人民幣的匯率，消息令人民幣匯價一度攀升。但我估計，中方絕不會愚蠢到簽下人民幣大幅升值的條約，相信最多只會是不讓人民幣進一步大幅貶值。另一方面，今次所謂的貿易談判有進展，是中方答應美國購買四至五百億美元農產品，換取特朗普只答應押後加關稅，而不是取消所有關稅。特朗普更指出未來中國，若未能完全滿足美國的要求，便會在12月再徵收關稅。所以我對未來中美貿易談判，不敢存在任何期望。

上星期中國公布的GDP按年增長只有6%，表現繼續未如人意，這數據更是1992年有紀錄以來的新低。雖然過去這一年多，中國已相繼推出不同振興經濟的措施，可惜仍無阻這股經濟下行的大趨勢。所以我判斷人民幣未來的走勢仍然是反覆偏軟的格局，短期會停留在6.98至7.20之間徘徊。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]