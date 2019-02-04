摩根大通亞洲：減息機會高 日股Call 10044

散戶如希望投資日本股市，本港個別券商提供日股交易服務，市場上亦有不少日股相關的交易所買賣基金（ETF），至於追求槓桿效應的投資者，不妨留意直接與日經平均指數掛鈎的認股證產品，好淡倉均有選擇，如日經認購證10044及日經認沽證10052，兩者實際槓桿介乎18至20倍，同為今年12月到期。

日經輪與本港指數輪及單頭輪買賣方式無異，輪價跳動以日經期貨作參考，而當日經期貨於本港時間下午2時15分至3時30分暫停交易時，發行人將以新加坡交易所或芝加哥商品交易所上市的日經期貨進行對沖，繼續為產品提供流通量。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]