經濟
何啟聰

投資策略

下一篇 上一篇

何啟聰：反手做淡地產股 吼新地沽23804

【明報專訊】強勢股美團點評（3690）上周五向好，較多資金選擇開淡倉。看淡可考慮美團認沽證11419，行使價80.88元，20年04月到期，實際槓桿約4.3倍。上周地產股因《施政報告》和放寬按揭成數而急升，不過周五出現回吐。新地（0016）及長實（1113）均曾跌逾1%，分別跌至115元及53元以下，收市偏軟。地產股正消化利好消息，短線或有出現技術性調整，支持位或可參考本輪升浪的起步點，即分別約112元及52元水平。

地產股近日受追捧下，追貨資金不多，更多投資者反手作淡倉部署，觀望回軟機會。看淡新地，可考慮新地認沽證23804，行使價109.78元，20年02月到期，實際槓桿約7.6倍。至於看淡長實，可留意長實認沽證11853，行使價45.38元，20年04月到期，實際槓桿約6.7倍。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

上 / 下一篇新聞

國泰史樂山下月辭國航非執董 逾14年或首缺「常駐代表」 國泰：不回應
國泰史樂山下月辭國航非執董 逾14年或首缺「常駐代表」 國泰：不回應
2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟
2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟
鄭家純「孻仔」回歸家族公司
鄭家純「孻仔」回歸家族公司
連登「外國版」中資早已入股
連登「外國版」中資早已入股
貝萊德龐文博：儲局料續放水應對貿戰 超配美股
貝萊德龐文博：儲局料續放水應對貿戰 超配美股
民主黨總統熱門沃倫 倡徵超級富豪稅3%
民主黨總統熱門沃倫 倡徵超級富豪稅3%
晨星鍾允：放寬按保利地產股 最看好新地
晨星鍾允：放寬按保利地產股 最看好新地
煤氣華東拓環保能源 官商齊撐 下一站谷垃圾發電 冀實現可持續發展
煤氣華東拓環保能源 官商齊撐 下一站谷垃圾發電 冀實現可持續發展
擴大業務 擬攻航空用燃油市場
擴大業務 擬攻航空用燃油市場
李家傑冀非洲複製華東模式
李家傑冀非洲複製華東模式
鷹君拓地產科技 增管理效益
鷹君拓地產科技 增管理效益
無人機勘探新盤 節省成本減執漏
無人機勘探新盤 節省成本減執漏
中信擬私有化大昌行 收購溢價38%
中信擬私有化大昌行 收購溢價38%
澳門研設交易所：需訂准入門檻
澳門研設交易所：需訂准入門檻
張兆聰：中建翻炒西部發展概念
張兆聰：中建翻炒西部發展概念
有樓無子女 可選逆按揭
有樓無子女 可選逆按揭
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：中央谷內需 安踏購21560
金子：中央谷內需 安踏購21560
張兆聰：炒5G概念 中興可小注
張兆聰：炒5G概念 中興可小注
危疾保險類別 投保前要分清楚
危疾保險類別 投保前要分清楚
楊書健：渡經濟寒冬 須從大周期思考
楊書健：渡經濟寒冬 須從大周期思考
李聲揚：QE如碟仙 易請難送又再來
李聲揚：QE如碟仙 易請難送又再來
謝偉銓：放寬按保 只能減慢樓價下調步伐
謝偉銓：放寬按保 只能減慢樓價下調步伐
沈永年：投資日本酒店助移民當地
沈永年：投資日本酒店助移民當地
黃德几：奧園健康破頂 中線目標6.2元
黃德几：奧園健康破頂 中線目標6.2元
伍禮賢：中國鐵塔重回吸引區
伍禮賢：中國鐵塔重回吸引區
許繹彬：社會矛盾持續 地產股恐屬迴光返照
許繹彬：社會矛盾持續 地產股恐屬迴光返照
中場賭收續旺 金沙具優勢 基金經理：35元以下可短炒 長遠續牌不明朗
中場賭收續旺 金沙具優勢 基金經理：35元以下可短炒 長遠續牌不明朗
陳增濤：大酒商Albert Bichot的Chablis
陳增濤：大酒商Albert Bichot的Chablis
謝紹榮：現在應否做「樓奴」見仁見智
謝紹榮：現在應否做「樓奴」見仁見智
陸振球：按保降門檻 聯想起次按風暴
陸振球：按保降門檻 聯想起次按風暴
陸振球：看好英國前景 可買長建
陸振球：看好英國前景 可買長建
林少陽：新股復熾 孖展券商最受惠
林少陽：新股復熾 孖展券商最受惠
技術取勝：潤地10天線有承接
技術取勝：潤地10天線有承接
潘迪藍：亞洲市場受惠供應鏈撤華
潘迪藍：亞洲市場受惠供應鏈撤華
蘇沛豐：舜宇受惠手機多鏡頭潮流
蘇沛豐：舜宇受惠手機多鏡頭潮流
李順威：中美打打拉拉 股可照炒
李順威：中美打打拉拉 股可照炒
劉思明：塘水滾塘魚 港股難擴升勢
劉思明：塘水滾塘魚 港股難擴升勢
瑞銀亞洲：內地再鬆綁 友邦購11035
瑞銀亞洲：內地再鬆綁 友邦購11035
摩根大通亞洲：減息機會高 日股Call 10044
摩根大通亞洲：減息機會高 日股Call 10044
周顯：大戶做發展商勝買樓收租
周顯：大戶做發展商勝買樓收租
何國良：第四季留意澳門發展新主題
何國良：第四季留意澳門發展新主題
張佩儀：扣稅退休產品各有特色 吸不同年齡層
張佩儀：扣稅退休產品各有特色 吸不同年齡層
王弼：增持英鎊最後召集
王弼：增持英鎊最後召集
曾淵滄：土地共享計劃 有利發展商
曾淵滄：土地共享計劃 有利發展商
湯文亮：港鐵正常日 香港復元時
湯文亮：港鐵正常日 香港復元時
陳永傑：今個低息期時日不短
陳永傑：今個低息期時日不短
廖偉強：品牌的重要
廖偉強：品牌的重要
布少明：放寬樓按如減辣
布少明：放寬樓按如減辣
李志成：政策利樓市 置業釋動力
李志成：政策利樓市 置業釋動力
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：康希諾（6185）
梁冠業．推介股份：康希諾（6185）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指(7500)
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指(7500)
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：中美難達真正「停戰」協議
盧楚仁：中美難達真正「停戰」協議
恒地新界兩盤3300伙未來兩年搶灘 林達民：港經濟基礎雄厚 新盤具承接力
恒地新界兩盤3300伙未來兩年搶灘 林達民：港經濟基礎雄厚 新盤具承接力
帝滙豪庭擬留30伙收租
帝滙豪庭擬留30伙收租
十大屋苑周末20成交 半年最旺
十大屋苑周末20成交 半年最旺
恆大‧珺瓏灣3日收1100票 超額2.4倍
恆大‧珺瓏灣3日收1100票 超額2.4倍
本月物業買賣金額料創5個月高位
本月物業買賣金額料創5個月高位
昔日郵政總局 悉尼富麗敦酒店開幕
昔日郵政總局 悉尼富麗敦酒店開幕
尚‧珒溋 啟德河為畔
尚‧珒溋 啟德河為畔
新屯中交投弱 實呎險守萬元
新屯中交投弱 實呎險守萬元
建家族信託 兩代傳承省煩惱
建家族信託 兩代傳承省煩惱
家族企業多關注科技創新
家族企業多關注科技創新