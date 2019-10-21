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劉思明：塘水滾塘魚 港股難擴升勢

【明報專訊】港股上周反覆向好，形勢仍有利向上，但要留意內地A股表現。港股成交不振，升勢集中強勢股，未能擴散至低殘股。

恒指上周延續反彈，周五高見26985點回順，收報26719點，全周升411點或1.56％；國指升0.84%。大市日均成交795億元，與60天平均相若。

恒指國指的向好，具中短線寬度支持。上周恒指國指成分股高於10天線比例於八成以上水平徘徊；高於20天線、50天線比升至七八成水平，大部分股份處於中短線平均線上。對上兩次高於10天線、20天線、50天線比持續高於六成半以上（5個交易日或以上），分別為4月上旬及1月中至2月底，當時恒指都成功向上突破一些重要關口攀升。

若升破兩萬七關 方組織新升浪

走勢上，恒指上周升穿7月、9月反彈高位形成下降軌約26700點，初步扭轉跌勢；不過，逼近100天線或兩萬七關口回軟，短線或有調整，倘若守約26400點，後市仍有能闖關，而較理想是可以升破兩萬七關口守穩，組織新一輪升浪。

值得留意，下半年來，國指呈跑贏恒指趨勢，主導大市氣氛；9月以來國指擺脫持續跑輸內地A股趨勢，跟隨A股向好。上周提到，滬深300指數再次在3600點上營造小雙頂，上周失守20天線首個支持位，下望3800點不容有失，否則有機會回試3600點水平，並將打擊剛好轉的港股。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率31比69，跌逾3%佔下跌股份不足一成；上周有兩日有逾六成股份上升，2日逾六成下跌，1日好壞參差；大市表現反覆，惟每日升逾3%佔比逾一成，跌逾3%佔則不足一半成，買盤動力偏強支持向好格局。按周計，上周升跌比57比43，連續兩周升多跌少，惟相比對上一周有七成半股份上升，上周升市規模遜色，升勢集中，特別在強勢行業。

深圳高速整固 候10元附近吸納

本報數據庫追蹤的30個行業，上周有三成下跌，零售及教育跌近3%表現最差，但行業有三成股上升，行業主要受到教育股下滑拖累；緊隨的金屬及礦石、農業及水務跌約1%。相比之下，做好的行業表現較強，內房、紡織及服飾升逾3%，有八九成股份上升；其次軟件服務升近3%，醫藥保健、本地金融升逾2%。

代表大型內房的恒生內地地產指數已確認扭轉4月以來下跌趨勢，惟內房股的升勢依然集中強勢，金茂（0817）、龍湖（0960）上周居前再升逾4%；強勢的物管股更受到追捧。此外，無論是服飾、軟件、醫藥做好，均可以發現強勢股蹤影，甚至上周受壓的教育股，強勢的教育股仍有能力逆勢向上。公路股越秀交通（1052）上周五向上破頂，行業一直領漲的深圳高速（0548）仍在高位整固，可於10元附近吸納。

[劉思明 數據尋寶]

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