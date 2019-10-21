蘇沛豐：舜宇受惠手機多鏡頭潮流

華為第三季智能手機出貨量6700萬部，按年升29%，較市場預期約5500萬至6000萬部多，有利其主要供應商如舜宇（2382）、丘鈦（1478）、比亞迪電子（0285）。華為於內地智能手機市佔率於8月升至41%（第二季37%），於全球市佔率回升至17%（6月份14%）。我們相信華為內地市佔率正朝50%目標進發。

中線看140元

舜宇身為手機鏡頭生產商龍頭，受惠手機配備多鏡頭的潮流。於8月份，全球手機採用三/四鏡頭的比率為23%，3D感應鏡頭的滲透率更僅得8%，有龐大增長空間。

行業的下一個催化劑，或是10月底內地電訊商公布5G服務計劃。截至10月9日，已有逾1000萬用戶預約5G服務，反映需求強勁，令人對5G手機銷量有憧憬。華為早前發表了全球首顆量產5G單晶片，於5G手機有先行者優勢，亦利好舜宇。

不過，舜宇上周公布的9月份手機鏡頭模組出貨量較弱，按年微升1%，按月跌14%，相信是由於各品牌於7月、8月預先累積大量庫存，為推出旗艦機作準備，到9月需求回落，加上目前正為過渡至5G手機作準備，短期調整設備之庫存。出貨增速回落，或會令舜宇股價短期較反覆，可把握回調機會吸納，113元買，中長線目標140元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

■【小啟：原本專欄「奧陸之聲」作者因事而暫停一期】

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]