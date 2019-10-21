潘迪藍：亞洲市場受惠供應鏈撤華

由於通脹問題看來已不存在，亞洲各國將會進一步放寬貨幣政策，市場正在重估亞洲資產的價值。然而，疲弱的外部需求，意味着投資者應該選擇債券好過選擇股票，並且避免選擇一些與貿易周期最相關的貨幣。特朗普和中國大陸達成的第一階段臨時協議不會令外部需求顯著回升。因此，韓圜上星期的升勢應該很快就會放緩。反而印尼和菲律賓這類經濟體以國內需求為主，同時亦受惠於供應鏈遷出中國大陸，它們的貨幣走勢會較為看好。

亞洲貨幣料可看好

電子業在2013年達到高峰之後回落，對於亞洲的出口商來說是特殊的挑戰。幸好2017至2018年間數據中心行業的投資回落似乎只是一次式的資金遷移，現時已經完成。至於雲服務供應商，最近則產能過盛以及收入有所下降。亞洲的電子產品出口主要環繞着智能手機，但智能手機的銷量在2016年達到最高峰之後，近3年都一直回落，而用戶的換機周期亦正在延長。

中美之間的臨時協議的一個特點，是將貿易問題和科技問題分開。這表明，中國大陸這個全球最大的智能手機市場將會進一步由本土品牌主導，其他地區的零部件供應商將會被擠出市場。

中國出口額 比東盟總和還多

另一個不利因素，是今年以來亞洲很多出口都提前了。因為要趕在特朗普上調對華關稅之前出口，所以提早增加了庫存。同時，因為擔心日本限制向韓國出口3種用於生產半導體及顯示屏的化學原料的爭端，而造成供應鏈中斷，其他亞洲國家亦提早入貨，以作緩衝。然而，即使貿易前景整體仍屬黯淡，個別經濟體也將會受惠於供應鏈遷出中國大陸。這種轉移可能只佔內地供應鏈的一小部分，但對於受惠的亞洲經濟體來說，卻相當可觀。

若以附加值來計算，中國大陸2016年的出口額已達到1.6萬億美元（官方數據是20,974.442億美元）。這數字相當於大多數東盟成員國的10倍，亦比東盟的出口額總和還要多。

由於內地工資上漲以及收緊勞工法例，早在中美貿易戰之前，有些生產商已開始將生產佈局多元化。很多大型生產商都已經改為奉行所謂「中國加一」生產戰略，即是除了中國大陸的主要生產基地之外，還在其他發展中國家設立多一個輔助的生產基地。

印度菲律賓電子產品出口增

沒有簡單的方法可以計算到供應鏈轉移的程度。但是，近幾個月來，亞洲各地區出口表現的差異提供了一些線索。由幾年前開始，越南就一直在搶奪出口市場份額，今年也不例外。菲律賓的電子產品出口亦一直穩步增長，但尚未成為重要的基地。或許比較令人意外的，是印度的電子產品出口顯著增長。無疑，這部分是因為其基數較低，印度的電子產品出口額還未能夠和馬來西亞相提並論，但三星電子和富士康等公司現時的確正在印度增加產量。「印度製造」是否真的能夠起飛，取決於印度政府是否能夠認真地推行土地改革和勞動力市場改革。

台灣最受惠 最值得投資

台灣則是這一波供應鏈搬遷中最為受惠、最值得投資的市場。台灣的代工生產商在中國大陸佔有重要地位，但近年兩地的工資差距已經大幅縮小了。某種程度上，這導致了內地生產的電子產品返銷台灣。由年初至今，內地對台灣的電子產品出口就按年增長了13%。這顯示，台灣的生產商從內地輸入零部件，然後在當地組裝產品。這個比例可能仍然很小，但它已協助到台灣的出口超過了其區內競爭對手韓國；台灣股市和貨幣在最近幾個月也跑贏大市。

儘管整體出口環境仍然不景氣，但這種趨勢意味着，新台幣的走勢應該會繼續跑贏韓圜和新加坡元。

展望未來，亞洲的宏觀形勢可能仍然是增長乏力，但人民幣匯率保持穩定，將會緩解其他亞洲貨幣的下行壓力。這預示在菲律賓和印尼等市場，「利差交易」可能有利可圖。因為這些市場對於國際貿易的倚賴程度較低，應該會繼續受惠於低通脹和溫和的寬鬆政策。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]