林少陽：新股復熾 孖展券商最受惠

亞盛醫藥是一家專門從事開發治療癌症、乙型肝炎病毒（HBV）及衰老相關疾病的新型療法的藥企，由於旗下全線藥物仍然處於研發階段，僅靠以「非經常性方式向客戶提供的研發服務」獲得的微量收入，尚未足以維持龐大的研發開支。因此，上市前三年半的虧損仍在不斷擴大，單計2019年上半年便蝕了6.33億元人民幣。

中生入股 亞盛醫藥受注目

很多曾投資初創企業的風投基金，都明白虧損中的公司亦一樣有投資價值，重點在於經營團隊的能力、商業模式是否可行，以及處於投資期的研發開支，是否用得其所。亞盛醫藥之所以吸引公眾注意，是因為記憶中從未擔任過IPO基石投資的中國生物製藥（1177），今次亦入票認購了2000萬美元。中國生物製藥是國內最大的肝病藥物生產商，在NBV病毒治療上與亞盛的研發工作有合作空間，亦相信他們的投資團隊，應該已幫投資者做了足夠的盡職審查。中生的入股，有助加強公眾對這家初創公司的信心。

投資如跑馬拉松 看中長線

對公眾投資者來說，以上的說法都未必是最重要，因為外行人可能連中生究竟是做什麼的也不甚了了，去年該公司獲納入恒指成分股，亦有一些對行業不甚了解的投資者批評恒指服務公司專揀一些估值被炒得過火的股份進入指數，讓指數基金投資者公然被炒家趁火打劫云云。投資從來都是一場馬拉松賽事，一時三刻的領放或稍微落後，其實都改變不了一家公司中長線發展的方向，那些批評去年將兩家藥企納入恒指的投資者，請多給兩家公司一點耐性，這麼快便說三道四，未免有失體統。

亞盛今次發行的新股總數，只得1218萬股，即使保薦行使超額認購權，發售數量亦只得1401萬股，扣除中生認購部分，供全世界認購的總額只得943萬股，佔集團上市後總發行股本4.51%，按上限定價流通市值亦不過3.2億港元，可說是一股難求。

對很多公眾投資者來說，要他們單憑厚厚的一本招股書，在短短幾日之內便能參透一家公司是否值得投資，那未免太過異想天開。很多入票的投資者，明顯是被上述極度緊張的供應狀况所吸引，預計掛牌初期，該股將出現若干的供求失衡狀態。

然而，正正因為太多人預計到上述供求失衡的出現，反而令認購這隻新股的值博率有所下降。按已知的信息，這隻新股很大機會超額逾500倍認購，即使以「頭槌飛」認購，所能獲派的股份數量，亦將是極之微不足道。機構投資者認購的部分，除非投資者與管理層交情夠深，否則絕大部分機構投資者若非吃閉門羮，便是象徵式獲派一兩手股份作為安慰獎。

太多人看好 反削弱值博率

今次的新股熱潮，最受惠的肯定不是冒險吃河豚的公眾投資者，而是安排大額孖展認購的本地券商。港交所（0388）亦勉強地說將間接受惠，但因為近期上市的股分都不過是一批蝦兵蟹將，對推高港股整體成交金額作用不是很大。

（作者客戶持有港交所相關衍生工具）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]