陸振球：看好英國前景 可買長建

其實，李嘉誠的長實（1113）在8月尾宣布以252億元收購英國啤酒餐廳Greene King，已反映其看好英國將擺脫脫歐的困擾，才會再下重注買入英國資產。技術上，英鎊兌美元已升穿200天平均線，展現強勢，如大家看好英國投資，也不妨可以留意誠哥的長江基建（1038），因為該公司擁有龐大的英國資產，其走勢經常與英鎊同步。

說到投資海外，筆者最近應馬來西亞發展商邀請到了大馬檳城參觀當地樓盤，物業位於和香港淺水灣相若地段的豪宅區，景觀較香港淺水灣更勝一籌，接近1500方呎的單位，售價只是200餘萬港元，還包家具及送兩個車位，筆者估算如在香港的同級物業，動輒要5000萬至6000萬港元，心想一來當地樓價便宜，同時也反映香港樓價高得瘋狂。

原來在馬來西亞做按揭，按息略高於4厘，而當地的大額定期存款利率也已接近4厘，所以不少當地人會在做按揭後同時敍做大額的定期存款，以息冚息，在極低風險下支付極低的息差來供樓。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]