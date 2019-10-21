陸振球：按保降門檻 聯想起次按風暴

在調高按保樓價上限同時，如申請人未能通過利率可升3厘的壓力測試，也不會被按證公司拒絕，但就要多付保費，令人想起10多年前美國的次按風暴，正正由於美國政府在政治壓力下，說不能歧視一般多是黑人的低收入階層，讓他們也可以買樓，就算是「三無人士」（無工作、無固定收入及無資產）也照批按揭貸款，而有關按揭便被稱為次級按揭（subprime mortgage）。

結果，其中兩間獲美國政府支持的按揭貸款機構房地美（Freddie Mac）和房利美（Fannie Mae）便大做特做次揭，做了當時美國約一半按揭業務，而其他不少銀行也同樣濫做按揭，然後將按揭證券化打包賣給投資者，之後美國息口大升，樓巿爆煲，引發金融海嘯，波及全球。

今回香港按證公司以提高保費便接受不能通過壓力測試的高成數按揭，是否有點似當年美國次按的初階版？

說回房地美（美國上巿編號：FMCC）和房利美（美國上巿編號：FNMAM），次按爆煲後股價均跌逾九成兼公司接近破產，唯有被美國政府接管，各注資1000億美元，方能渡過難關，而近年房地美和房利美股價也雙雙大幅回升（見圖），最近更傳出可能私有化，提供了炒作的空間。

兩房傳私有化炒起 可小注買

不過，兩房的股價波幅極大，只宜小注作投機買賣。筆者在想，如有一天香港政府也將按證公司上巿，或許也會是受歡迎的股票。

[陸振球 投資超限戰]