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謝紹榮：現在應否做「樓奴」見仁見智

【明報專訊】上周值得市場關注的信息十分多，早前爭論不休的事，都在上周取得了階段式成果或進展，例如中美貿易談判達成首階段協議已被確認、英國與歐盟最終就脫歐協議有了共識。眾多好消息均在上周發放，惟香港社會問題仍然未見曙光，特首交出一份文不對題的施政報告，令政府再次錯過挽回民心的時機。

撇除施政報告未能對症下藥，正面回應社會訴求這一點外，這份施政報告對樓市交投，卻起了積極性作用，皆因政府放寬了首次置業按揭成數的樓宇金額上限。為了配合施政報告，按證保險公司於翌日便宣布，如有首置人士未能符合壓力測試，仍可申請最高八成或九成按揭，不過保費會因應風險因素調整。

監管機構從來不應干預銀行

筆者對於香港政府此舉有否「托市」動機，無從稽考，反正對用家而言，多一個借貸渠道選擇，怎麼說也是一件好事。事實上，過往「納米樓」之所以大量湧現和用家缺乏其他借貸渠道有莫大關係。任何市場交易都是因為「有人睇好，有人睇淡」而達成，只要政府往後不慫恿市民入市，而置業者則遵守合約精神、不輸打贏要便可。哪用理會「托市」與否？

經濟學說大都反對政府干預市場，就香港樓市辣招為例，真是愈辣愈錯。直言不諱，監管機構一開始便不應干預銀行做什麼業務，承做什麼按揭成數，一家銀行只要符合資本充足率及其他監管要求，監管機構便不應作出干預。如果一個政府經常對企業指指點點，教他們如何做生意，這便是計劃經濟思維。

現在趁機做「樓奴」，究竟是危還是機？見仁見智；經歷過去數月的風雨，應該是去還是留？各有道理。不過綜觀形勢，現時利好樓市的宏觀因素，仍舊是各大國以低息和量寬手段刺激經濟，導致太多貨幣追逐太少貨物；相反，利淡樓市的宏觀因素，離不開憂慮環球經濟增長放緩，拖累中港經濟。歷歷可考，中國第三季國內生產總值，按年增長放緩至6%，是有統計數據以來最低水平。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]

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