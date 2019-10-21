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陳增濤：大酒商Albert Bichot的Chablis

【明報專訊】一提到盛產世界名酒的勃艮第，不期然的會想到勃艮第著名葡萄園腹地的金丘（Côte d'Or），這塊南北延伸五十多公里而寬度有時狹窄到不足一公里朝東的緩緩山坡。為人所熟悉的每年11月第三個星期天的博納濟貧院紅酒拍賣會（Vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune），就在這金丘紅酒重鎮博納舉行。

勃艮第大酒商Albert Bichot的先祖在勃艮第足蹤可追溯到十三世紀，但卻是他才在二十世紀初把家業在博納扎根，開啟了作為把勃艮第紅酒推向全球四大洲的先鋒。二十世紀下葉酒莊繼續發展，今天已蛻變成為在勃艮第從北到南擁有六個大莊園的大酒商，一直扮演博納濟貧院紅酒拍賣會最大買家的角色。

六個大莊園中有六十五公頃的Domaine Long-Depaquit在夏布利（Chablis），這塊距離博納西北130多公里的產區。夏布利和金丘一樣，是混合了小礫石的石炭巖或泥炭巖的土壤，沉積在河流的盆地，當地天氣寒冷，只適宜種植夏多麗（Chardonnay）。勃艮第金丘南面著名的博丘（Côte de Beaune）干白酒體飽滿，結構多元變化豐富，但夏布利的干白細膩清爽，礦物質口感明顯。雖然說夏布利和金丘在歷史裏都屬於勃艮第公爵領地，葡萄品種是同樣品種的夏多麗，兩者的風格卻有點像少女和熟女的差異。

夏布利與金丘 一個少女一個熟女

在瓷都景德鎮藝術家聚集的三寶村陶藝大師簡丹的工作室和藝術家沏茶聊天，不例外都問我這個被冠名為紅酒達人的有什麼好酒款待，尤其是文藝人多「大」話，早就把我前幾天托北京酒商朋友快遞過來的由Domaine Long-Depaquit莊園釀造的Chablis變成掛在口頭上的話題。

「這款2015年的Chablis村酒富有蘋果和梨的果香，入口清爽有相當的厚度，卻又柔順。」酸度恰到好處，好像是女人介乎少女和成熟的女性之間的味道。當然，對於炎黃文化來說，跟隨歐美酒評家的術語，什麼蘋果或梨的果香之類的口脗，卻又有點貶低了酒在「食色性也」中的分量了。

中美正邁向新冷戰

美國眾議院以史無前例的速度，更令人矚目的一致通過有關香港的「二法一決議」，也就是《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》及《與香港並肩決議》。拋開此二法一決議的內容不談，光是從法案和決議通過的速度及其得到美國共和民主兩黨的一致通過，就可以感受到對於中國的態度，美國朝野是多麼的同仇敵愾。雖然說美國總統特朗普為了他明年能夠順利的連任，有為中美貿易戰暫時休戰的意願，也合乎中南海在面臨經濟下行急於與美國修好的動力，但歷史的巨輪卻有它自己運轉的邏輯——中美似乎正在邁向新冷戰。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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