中場賭收續旺 金沙具優勢 基金經理：35元以下可短炒 長遠續牌不明朗

明報記者 王俊騏

澳門博監局上周四公布，第三季賭收707.94億澳門元，按年跌4.1%，按季則跌3.5%。同期貴賓廳賭收跌幅更大，按年大跌22.5%，只有310.85億澳門元，但中場收入上升，其中「百家樂」賭收更按年升20.5%，佔整體賭收比例更升至43%。縱使賭收下跌，但濠賭股表現仍然理想，上周金沙曾創10日高位，或與多間大行出報告力撐有關，普遍都認為可受惠中場收入雙位數增長，盈利前景仍然穩固。

貴賓廳收入佔比持續下跌

實際上，博彩業收入比例逐漸調整，隨中國經濟放緩，人民幣貶值等負面因素影響下，貴賓廳收入佔比持續向下，中場提高。瑞信也認為澳門中場賭收維持穩固，即使在香港反修例示威下，訪澳旅行團數目有所影響，但中場收入表現仍維持約10%增長，反映事件對直接到訪澳門旅客影響不大，並在當地消費改善下，賭客消費有支持。

該行認為行業短期仍有不明朗因素，但基本面回穩，中場業務不俗可望支撐盈利表現；整體賭股現價已充分反映負面因素，建議投資者可逐漸增持新濠國際（0200），指公司第三季市佔率提升，亦有可能獲上調盈利預測。

的確，根據另一大行美銀美林報告稱，據其了解，金沙、美高梅中國（2282）和新濠都於第三季，分別增加了0.2%、0.5%和1.4%市佔率，反觀澳博（0880）、銀娛（0027）和永利（1128）都同樣錄跌幅。該行指，濠賭股在中美貿易戰爆發後區間上落，目前處於區間底部，低於長期平均水平21%，而盈利前景仍可受惠於中場收入雙位數增長。

新濠今年升幅大 值博率跌

在濠賭板塊中，今年以來股價升幅最高也為新濠，升幅達到23%一枝獨秀，但走勢較為反覆；反觀金沙和銀娛等都只見單位數升幅。金沙派息一向較為吸引，股息率達5.4厘，但目前最高股息率反而為永利的7.6厘。如果以過去12個月市盈率計，除了升勢強勁的新濠高於平均值外，大部分低於或與平均水平相若，估值未至於到非常便宜。

中投傲揚基金經理溫鋼城表示，隨近期市場氣氛好轉，賭股從高回落下有一定吸引力，但對於早前受惠於澳門或將設新證券交易所消息炒上，則對此抱有疑問。他對大市未來看法審慎，估計最多升至28000點關口，目前不是適當時間買入賭股，特別已經有所反彈不建議再追，形容博彩股的確是靠「博」。而且未來還有賭牌再續問題，意味變數更多。

中場收入漸成博彩業主要進帳來源，溫鋼城也認為在內地經濟放緩，大盤客減少，並在本身澳門有一定旅遊業市場下，以及酒店房租回落，有一定吸引力，較偏向大眾化的中場收入將成趨勢，特別在中美貿易戰和中國經濟反彈之前。其中，他指金沙的中場收入較多，如果投資者有意買入，可待其回落到35元以下才入手，再博其反彈到現37元關口，炒一段10%波幅。

至於今年升勢較強的新濠則較為特別，他形容有「老豆幫個仔」的感覺，升幅未必與基本因素有關，而是何鴻燊家族都把一些新項目交予其管理，今年其股價也跑贏「老豆」澳博。惟他指新濠股價本身上落都較大，認為沒有必要再高追。

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