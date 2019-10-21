許繹彬：社會矛盾持續 地產股恐屬迴光返照

另外，上周港府公布施政報告，其中包括為首次置業人士放寬按證保險計劃的樓價上限，市場認為此舉對私樓的需求及價格有支撐作用，地產股因而受惠，部分股份更創1個月的新高，包括恒地（0012）、新鴻基（0016）及新世界（0017）等，當然，這板塊的股價近期累積了不少跌幅，所以才會出現明顯反彈；但筆者認為近日大市的成交有顯著增張，若能升穿並27000點並直逼27200點，並非無可能。

新股慎防高追

雖然地產股近日狀態「回勇」，重返10天、20天及50天線之上，但仍然是落後大市，始終地產股在現時的社會運動中仍帶很多不確定及想不到的後果，多個商場逢星期六日基本上因而暫停營業，不論自身還是租客的生意都受到影響，而觀乎近日的事態發展暫時未見緩和迹象，相信現階段以「扭轉頹勢」來形容地產股是言之過早，社會持續矛盾所引發的問題將會陸續浮現，除非各方紛爭能盡快平息，否則地產股很大機會只是迴光返照。

說回股市，市况沉寂已久，近日大市有所回暖之下，新股市場可謂一片「歌舞昇平」，氣氛極為熾熱，尤其自百威亞太（1876）上市後，多隻新股接連排隊上市，而且成績相當不錯，箇中佼佼者非魯大師（3601）、華營建築（1582）及德視佳（1846）等莫屬，若在暗盤沽貨，一律獲得40%至130%的回報不等，認真和味。

不過，筆者留意到這些具炒作空間的新股一般集資規模較小，因此較容易炒上，投資者抽中並獲利離場固然開心，但這類新股較容易出現貨源歸邊的情况，在「狂炒」後或會突然急瀉，因此無論何時投資者都應該定好止賺止蝕策略，選對離場時機盡早獲利或減低風險；上市首日高追，確實風險極高，投資者必須衡量其風險。

耀才證券執行董事兼行政總裁

[許繹彬 港股通才]