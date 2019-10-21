伍禮賢：中國鐵塔重回吸引區

大市目前最高回升至27000點附近，已接近預期反彈高度。在中美第一輪貿易協議利好支持漸見淡化，加上經濟基本面沒有重大改善之下，恒指有機會於27000點關口位至250天移動平均線區間（約27300點）遇阻並回落整固。部分藍籌股將公布季度業績，投資者亦可留意相關數據，如工商銀行（1398）、農業銀行（1288）、中國平安（2318）等。

部分藍籌公布季績要留意

中國鐵塔（0788）曾經作為2019年重點推薦股份，而其股價自去年12月份以來表現理想，惟當股價達至我們全年目標1.8元，甚至升至最高超2.3元時，我們認為集團雖然受惠5G行業發展，惟5G發展作為一個長線工程，未必可以支持作為發展初期的中國鐵塔太高估值，並建議投資者可考慮獲利。如今，隨着其股價回落，我們認為可重新關注。

上周五（18日）集團最新公布的首三季業績顯示，營業收入錄得按年增長6.3%至570.4億元人民幣，帶動歸屬股東利潤增速進一步加快至97.5%。業績增速喜人，惟集團始終作為處於發展初期的企業，其長遠最大的吸引力——穩定的高息憧憬仍為時尚早，目前集團的預期股息收益率約為1.3%左右，未算吸引。

受惠內地加快發展5G通訊覆蓋領域

未來在內地加快發展5G通訊的背景下，料集團業績仍可受惠此政策。

惟我們認為5G發展將會是一個時間跨度較大、覆蓋領域逐步推移的一個過程，對中國鐵塔而言，未來持續平穩的業績增長較爆發性增長或更為現實。

股價經歷調整後的中國鐵塔可於1.7元附近作長線買入的首注時機，目標價1.9元，止蝕1.5元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]