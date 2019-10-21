黃德几：奧園健康破頂 中線目標6.2元

母企業務續增長 穩定合作關係可受惠

集團主要收入來自物業管理服務，今年上半年分部收入按年增加40.8%至2.87億元（人民幣，下同），佔總收入的73.2%。除了住宅物業外，集團亦發展服務式公寓、高端別墅、寫字樓、學校等，而這類型的物業通常可收取高於住宅物業的物業管理費。至於商業運營服務，以輕資產模式發展，期內分部收入升65.3%至1.04億元，主要由於管理或經營的購物商場數目由2018年上半年的7個，增加至今年上半年的12個。

今年上半年集團收入3.92億元，按年增加46.7%，純利升151.8%，至8994萬元。期內，整體毛利率由2018年上半年的36.2%，上升3.4百分點至39.6%。物業管理行業的現金流穩定，今年6月底，集團銀行結餘及現金9.97億元，尚未償還銀行借款約178萬元；流動比率由2018年12月底的1.26，提升至2.6。

集團上周四高見5.95元（港元，下同）上市新高，處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟目前高於保歷加通道頂線料較有阻力，宜候10天線約5.4元吸納，中線目標6.2元，不跌穿5.15元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]