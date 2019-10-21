經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

下一篇 上一篇

謝偉銓：放寬按保 只能減慢樓價下調步伐

【明報專訊】新一份《施政報告》放寬按揭保險門檻，將八成及九成按保樓價上限提高400萬元，無疑能為首期不足而具供款能力的用家提供更多置業選擇，令二手市場流轉加大，惟面對多重負面因素夾擊，本港經濟前景不容樂觀，新措施料只能減慢樓市下調步伐。

過去十多年本港樓價持續升溫，政府與金管局先後八次出招收緊按揭，以提高銀行與市民的防震能力。惟近年按揭門檻「只收不放」亦被指與樓價升幅脫節，甚至有助長一手樓主導樓價之嫌，因市場上樓價低於400萬元的單位不多，購買力被迫傾斜至有提供高成數一按、二按的新盤市場，或流向將貨就價的「納米」單位。

按揭門檻與樓價升幅脫節

是次《施政報告》將按保樓價上限大幅提高一倍，借九成貸款上限由400萬升至800萬元，八成貸款上限由600萬升至1000萬元，有意置業的市民毋須再因首期問題而局限在一手市場上車，市場也普遍預期措施將會刺激二手市場1000萬元以下的物業市場。

不過，面對中美貿易戰等外圍因素，加上本港持續的社會衝突事件，多重夾擊，樓市早現疲態。參考差餉物業估價署的數字，樓價指數自今年5月高峰期開始回落，香港經濟前景不樂觀，零售疲弱，中小企經營困難，失業率趨升，收入受影響，樓市也難獨善其身。

筆者相信，無人樂見樓市呈現斷崖式下跌，是次放寬按揭措施推出，短期內或會刺激樓市亢奮抽升，但預期只是對冲樓市原本的下行風險，減慢樓價下調步伐而已。

而對於外界有聲音憂慮，在樓價有下行時放寬按揭門檻，變相推中產「接火棒」，情况猶如1998年推出的首次置業貸款計劃，最終樓市泡沫爆破，不少業主淪為負資產。事實上，兩個情况並不能相提並論，因為自2010年8月起申請按揭須通過預期按息上升的壓力測試，有效杜絕一些財力不足或供款負擔比率陷邊緣的置業人士。

憂中產「接火棒」 壓測仍可把關

在新的按保計劃下，承做八成或九成按揭的申請人須是首次置業且入息固定，要求較一般按揭用家嚴謹，即使可透過支付較大比例的保費以避過較嚴格的壓力測試，申請人仍要通過信貸報告及評分。買家亦要量力而為，在入市前審慎計算因低首期而帶來的額外每月供款和保費開支，以及在經濟逆轉下對自身供款能力的影響。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

上 / 下一篇新聞

國泰史樂山下月辭國航非執董 逾14年或首缺「常駐代表」 國泰：不回應
國泰史樂山下月辭國航非執董 逾14年或首缺「常駐代表」 國泰：不回應
2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟
2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟
鄭家純「孻仔」回歸家族公司
鄭家純「孻仔」回歸家族公司
連登「外國版」中資早已入股
連登「外國版」中資早已入股
貝萊德龐文博：儲局料續放水應對貿戰 超配美股
貝萊德龐文博：儲局料續放水應對貿戰 超配美股
民主黨總統熱門沃倫 倡徵超級富豪稅3%
民主黨總統熱門沃倫 倡徵超級富豪稅3%
晨星鍾允：放寬按保利地產股 最看好新地
晨星鍾允：放寬按保利地產股 最看好新地
煤氣華東拓環保能源 官商齊撐 下一站谷垃圾發電 冀實現可持續發展
煤氣華東拓環保能源 官商齊撐 下一站谷垃圾發電 冀實現可持續發展
擴大業務 擬攻航空用燃油市場
擴大業務 擬攻航空用燃油市場
李家傑冀非洲複製華東模式
李家傑冀非洲複製華東模式
鷹君拓地產科技 增管理效益
鷹君拓地產科技 增管理效益
無人機勘探新盤 節省成本減執漏
無人機勘探新盤 節省成本減執漏
中信擬私有化大昌行 收購溢價38%
中信擬私有化大昌行 收購溢價38%
澳門研設交易所：需訂准入門檻
澳門研設交易所：需訂准入門檻
張兆聰：中建翻炒西部發展概念
張兆聰：中建翻炒西部發展概念
有樓無子女 可選逆按揭
有樓無子女 可選逆按揭
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：中央谷內需 安踏購21560
金子：中央谷內需 安踏購21560
張兆聰：炒5G概念 中興可小注
張兆聰：炒5G概念 中興可小注
危疾保險類別 投保前要分清楚
危疾保險類別 投保前要分清楚
楊書健：渡經濟寒冬 須從大周期思考
楊書健：渡經濟寒冬 須從大周期思考
李聲揚：QE如碟仙 易請難送又再來
李聲揚：QE如碟仙 易請難送又再來
沈永年：投資日本酒店助移民當地
沈永年：投資日本酒店助移民當地
黃德几：奧園健康破頂 中線目標6.2元
黃德几：奧園健康破頂 中線目標6.2元
伍禮賢：中國鐵塔重回吸引區
伍禮賢：中國鐵塔重回吸引區
許繹彬：社會矛盾持續 地產股恐屬迴光返照
許繹彬：社會矛盾持續 地產股恐屬迴光返照
中場賭收續旺 金沙具優勢 基金經理：35元以下可短炒 長遠續牌不明朗
中場賭收續旺 金沙具優勢 基金經理：35元以下可短炒 長遠續牌不明朗
陳增濤：大酒商Albert Bichot的Chablis
陳增濤：大酒商Albert Bichot的Chablis
謝紹榮：現在應否做「樓奴」見仁見智
謝紹榮：現在應否做「樓奴」見仁見智
陸振球：按保降門檻 聯想起次按風暴
陸振球：按保降門檻 聯想起次按風暴
陸振球：看好英國前景 可買長建
陸振球：看好英國前景 可買長建
林少陽：新股復熾 孖展券商最受惠
林少陽：新股復熾 孖展券商最受惠
技術取勝：潤地10天線有承接
技術取勝：潤地10天線有承接
潘迪藍：亞洲市場受惠供應鏈撤華
潘迪藍：亞洲市場受惠供應鏈撤華
蘇沛豐：舜宇受惠手機多鏡頭潮流
蘇沛豐：舜宇受惠手機多鏡頭潮流
李順威：中美打打拉拉 股可照炒
李順威：中美打打拉拉 股可照炒
劉思明：塘水滾塘魚 港股難擴升勢
劉思明：塘水滾塘魚 港股難擴升勢
何啟聰：反手做淡地產股 吼新地沽23804
何啟聰：反手做淡地產股 吼新地沽23804
瑞銀亞洲：內地再鬆綁 友邦購11035
瑞銀亞洲：內地再鬆綁 友邦購11035
摩根大通亞洲：減息機會高 日股Call 10044
摩根大通亞洲：減息機會高 日股Call 10044
周顯：大戶做發展商勝買樓收租
周顯：大戶做發展商勝買樓收租
何國良：第四季留意澳門發展新主題
何國良：第四季留意澳門發展新主題
張佩儀：扣稅退休產品各有特色 吸不同年齡層
張佩儀：扣稅退休產品各有特色 吸不同年齡層
王弼：增持英鎊最後召集
王弼：增持英鎊最後召集
曾淵滄：土地共享計劃 有利發展商
曾淵滄：土地共享計劃 有利發展商
湯文亮：港鐵正常日 香港復元時
湯文亮：港鐵正常日 香港復元時
陳永傑：今個低息期時日不短
陳永傑：今個低息期時日不短
廖偉強：品牌的重要
廖偉強：品牌的重要
布少明：放寬樓按如減辣
布少明：放寬樓按如減辣
李志成：政策利樓市 置業釋動力
李志成：政策利樓市 置業釋動力
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：康希諾（6185）
梁冠業．推介股份：康希諾（6185）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指(7500)
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指(7500)
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：中美難達真正「停戰」協議
盧楚仁：中美難達真正「停戰」協議
恒地新界兩盤3300伙未來兩年搶灘 林達民：港經濟基礎雄厚 新盤具承接力
恒地新界兩盤3300伙未來兩年搶灘 林達民：港經濟基礎雄厚 新盤具承接力
帝滙豪庭擬留30伙收租
帝滙豪庭擬留30伙收租
十大屋苑周末20成交 半年最旺
十大屋苑周末20成交 半年最旺
恆大‧珺瓏灣3日收1100票 超額2.4倍
恆大‧珺瓏灣3日收1100票 超額2.4倍
本月物業買賣金額料創5個月高位
本月物業買賣金額料創5個月高位
昔日郵政總局 悉尼富麗敦酒店開幕
昔日郵政總局 悉尼富麗敦酒店開幕
尚‧珒溋 啟德河為畔
尚‧珒溋 啟德河為畔
新屯中交投弱 實呎險守萬元
新屯中交投弱 實呎險守萬元
建家族信託 兩代傳承省煩惱
建家族信託 兩代傳承省煩惱
家族企業多關注科技創新
家族企業多關注科技創新