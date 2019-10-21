謝偉銓：放寬按保 只能減慢樓價下調步伐

過去十多年本港樓價持續升溫，政府與金管局先後八次出招收緊按揭，以提高銀行與市民的防震能力。惟近年按揭門檻「只收不放」亦被指與樓價升幅脫節，甚至有助長一手樓主導樓價之嫌，因市場上樓價低於400萬元的單位不多，購買力被迫傾斜至有提供高成數一按、二按的新盤市場，或流向將貨就價的「納米」單位。

按揭門檻與樓價升幅脫節

是次《施政報告》將按保樓價上限大幅提高一倍，借九成貸款上限由400萬升至800萬元，八成貸款上限由600萬升至1000萬元，有意置業的市民毋須再因首期問題而局限在一手市場上車，市場也普遍預期措施將會刺激二手市場1000萬元以下的物業市場。

不過，面對中美貿易戰等外圍因素，加上本港持續的社會衝突事件，多重夾擊，樓市早現疲態。參考差餉物業估價署的數字，樓價指數自今年5月高峰期開始回落，香港經濟前景不樂觀，零售疲弱，中小企經營困難，失業率趨升，收入受影響，樓市也難獨善其身。

筆者相信，無人樂見樓市呈現斷崖式下跌，是次放寬按揭措施推出，短期內或會刺激樓市亢奮抽升，但預期只是對冲樓市原本的下行風險，減慢樓價下調步伐而已。

而對於外界有聲音憂慮，在樓價有下行時放寬按揭門檻，變相推中產「接火棒」，情况猶如1998年推出的首次置業貸款計劃，最終樓市泡沫爆破，不少業主淪為負資產。事實上，兩個情况並不能相提並論，因為自2010年8月起申請按揭須通過預期按息上升的壓力測試，有效杜絕一些財力不足或供款負擔比率陷邊緣的置業人士。

憂中產「接火棒」 壓測仍可把關

在新的按保計劃下，承做八成或九成按揭的申請人須是首次置業且入息固定，要求較一般按揭用家嚴謹，即使可透過支付較大比例的保費以避過較嚴格的壓力測試，申請人仍要通過信貸報告及評分。買家亦要量力而為，在入市前審慎計算因低首期而帶來的額外每月供款和保費開支，以及在經濟逆轉下對自身供款能力的影響。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]