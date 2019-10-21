李聲揚：QE如碟仙 易請難送又再來

無論如何，上星期港股依然靠穩，焦點當然轉至特首林鄭的《施政報告》。據說這份《施政報告》是回歸以來最短，但以林鄭民望之低，當然說甚麼也會被人狂罵，這也是大家預計之中。

林鄭宣讀這份特區史上最短的《施政報告》當天，本人看到社交網上及電話群組內，九成九討論都只留意放寬按揭保險以及壓力測試，《施政報告》其他內容，除了熱心的記者，近乎無人理會。可見房屋問題仍是大家最關心，嫌貴或買唔起都鬧吓。

通脹因素 港樓長遠「只升不跌」

本報有眾多地產高手，小弟無謂班門弄斧。但想指出，不少人提到做九成按揭，樓價跌10%即變負資產，其實等於說買入股票後股價下跌就會輸錢，是阿媽係女人的講法。不，阿媽或者不是女人，除非你一買入樓市即跌10%，否則，計及幾年供款後，樓價跌10%也仍在水面。更何况，樓價跌10%前，可能再升10%，甚至100%，誰知道？

陳健波議員早前的「收成期」論被圍攻，但他提到，「即使有負資產，樓價長遠也會因為通脹等回升」，倒也相當有道理。「香港樓只升不跌」看似是神話又似迷思，但其他全球很多地方樓價都是只升不跌（日本可能例外），只要你夠長命的話。原因當然就是通脹，當然這不代表買樓定是好的投資，也不代表一定跑贏其他投資；小弟只是想說明這不過是通脹的威力。投資有風險，不投資也有風險。不買港樓的人，若買股票或海外樓，應總比甚麼都不做為好。

提到通脹，早前筆者在Facebook專頁貼了一張圖，引來不少迴響，大家也可以在網上輕易找到。貼的是美國聯儲局的資產負債表。眾所周知，11年前雷曼爆煲，全球金融海嘯（這才稱得上是危機），聯儲局展開第一次的量化寬鬆即QE，然後再有第二及第三次，QE2和QE2，當年小弟戲稱為「伯南克水淹七軍」。打後的是歷史，漢堡包貴了很多，太古城也貴了很多，美股港股都升了很多，人工升了但跟不上，做定存更是輸死。

同仁譚新強先生曾當面問過聯儲局官員，QE是不是就是印銀紙？答案不是，印出的銀紙不能收回，但QE可以。倒也沒錯，事隔差不多十年，主席換了又換，聯儲局卒之在2018年頭開始明顯縮表——這可能也是2018年環球股市受壓的原因。

去年環球股市受壓 或因聯儲局縮表

結果QE如碟仙（年輕讀者不知何物可以Google），易請難送，放水容易收水難。聯儲局縮表未夠兩年，今年9月中已靜悄悄停止，早早有人已經說是QE 3.5。現在回想，縱使壞消息橫飛，但今年港股應跌不跌，其他市場更是升個不停，可能也和此有關？

更精彩的仍在後頭。聯儲局停止縮水之後，差不多即時已再擴張資產負債表！怎麼回事？大家仍記得早前美國再回購利率彈升，市場似乎水緊（過往印出的銀紙去了哪？），聯儲局於是再提供流動性。

主席鮑威爾堅稱不是QE4，但市場似乎不太相信鮑公，反正此君的權威一向不高（也多得特朗普靠害）。現實是，聯儲局縮表近兩年，將資產負債表由4.5萬億美元縮至3.75萬億美元，但過去一個月已經重回3.95萬億美元。也就是說，兩年收緊的流動性，一個月已經注回25%。是不是QE4？名字重要嗎？

美國長短息仍低 憂樓價大跌或過慮

未來數年，美國短息應已無上升空間，長債息則仍然是可笑地低於2厘。擔心樓價大跌，似乎是有點過慮。當然，小弟並非建議你應該買樓。但對上一次，10年QE的教訓，應該很清楚。還不清楚的話，找一份2008年的《明報》來看，留意樓盤廣告、股票指數，以及超級市場廣告。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]