經濟
楊書健 泓觀亞太

投資策略

下一篇 上一篇

楊書健：渡經濟寒冬 須從大周期思考

【明報專訊】巴菲特的拍檔查理．芒格也是投資界宗師。他曾長期代表巴郡出任魏斯可金融（Wesco Financial）的主席。就像巴菲特每年在巴郡都親自寫主席信一樣，魏斯可的主席信亦由芒格親自操刀，非常的個性化，而且收集很多他的投資見解。他的演說亦收輯成《窮查理的普通常識》，對於研究巴菲特派的價值投資法，非常值得參考。

巴菲特自己的投資，集中在護城河理論，希望尋找擁有競爭優勢的大企業，透過長期持股，每年增長而致富。芒格的理論則集中在尋找增長點，一般坊間統稱為波板糖理論。當地傳統的波板糖是紅白兩色，由糖中心起一圈一圈往外擴展；在投資理論中，則寓意投資者應該找到配合了天時地利人和的行業，在企業爆發性增長之前購入股票，到了爆發性增長的時候，每年盈利提升，則自然股價上揚，增加財富。

套用進化論 企業汰弱留強

在《窮查理的普通常識》裏，芒格數次被問及如何尋找這類爆發性增長的企業，他的答案都圍繞在進化論之上，甚至曾經說投資者在正統財經專書之外，最應該看的書就是達爾文關於進化論的原著。

進化論講的除了「弱肉強食，物競天擇」之外，最主要論述在於環境劇變。恐龍是6600萬年之前滅絕，類似的物種大滅絕事件，在地球發生了5次，每一次都令大量物種死亡，就會騰出生存空間，被新演化的物種所取代。恐龍滅絕之後，哺乳類動物就應運而生。

在經濟領域之中，最接近滅絕事件就是經濟寒冬，令部分企業衰亡，繼而騰出空間讓新企業出現。經濟嚴冬並非罕見，在每個人的工作生命中都會出現。因此，不思考改朝換代的影響，就難以捕捉不同企業或行業之間的榮枯變化。

巴菲特和芒格的投資風格，分別就在於巴菲特善於尋找能跨過循環的優質股。他大量持股的可口可樂和美國運通等，都是在經濟下行之時仍然生意不俗的企業，到了經濟反彈之後，都可以隨之反彈。套回護城河理論，就是非常優質的企業，可以繼續領先同儕。

芒格的策略在於尋找下一個經濟周期的新興霸主。自二戰後的幾十年，經濟衰退未必和科技有關，但是大幅反彈卻源自有新科技化為民用。美國現時的經濟上升期，一開始是得益於頁岩氣和頁岩油等科技。開發這套技術令美國由能源入口國變成了能源出口國，直接改變了能源業，亦間接改變了全球經濟格局。

港或在經歷大型經濟改變

現時香港亦可能在經歷大型經濟改變。今年一直佔據新聞版面的是中美貿易糾紛和香港社會運動兩個政治事件，但這兩件事都可能只是表徵，反映了過往的經濟體制，需要更新才能適應未來的經濟狀况。面對這種大轉變，以日或周計的股價回報的意義驟跌，反而在大趨勢之中應變，才更重要。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]

上 / 下一篇新聞

國泰史樂山下月辭國航非執董 逾14年或首缺「常駐代表」 國泰：不回應
國泰史樂山下月辭國航非執董 逾14年或首缺「常駐代表」 國泰：不回應
2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟
2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟
鄭家純「孻仔」回歸家族公司
鄭家純「孻仔」回歸家族公司
連登「外國版」中資早已入股
連登「外國版」中資早已入股
貝萊德龐文博：儲局料續放水應對貿戰 超配美股
貝萊德龐文博：儲局料續放水應對貿戰 超配美股
民主黨總統熱門沃倫 倡徵超級富豪稅3%
民主黨總統熱門沃倫 倡徵超級富豪稅3%
晨星鍾允：放寬按保利地產股 最看好新地
晨星鍾允：放寬按保利地產股 最看好新地
煤氣華東拓環保能源 官商齊撐 下一站谷垃圾發電 冀實現可持續發展
煤氣華東拓環保能源 官商齊撐 下一站谷垃圾發電 冀實現可持續發展
擴大業務 擬攻航空用燃油市場
擴大業務 擬攻航空用燃油市場
李家傑冀非洲複製華東模式
李家傑冀非洲複製華東模式
鷹君拓地產科技 增管理效益
鷹君拓地產科技 增管理效益
無人機勘探新盤 節省成本減執漏
無人機勘探新盤 節省成本減執漏
中信擬私有化大昌行 收購溢價38%
中信擬私有化大昌行 收購溢價38%
澳門研設交易所：需訂准入門檻
澳門研設交易所：需訂准入門檻
張兆聰：中建翻炒西部發展概念
張兆聰：中建翻炒西部發展概念
有樓無子女 可選逆按揭
有樓無子女 可選逆按揭
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：中央谷內需 安踏購21560
金子：中央谷內需 安踏購21560
張兆聰：炒5G概念 中興可小注
張兆聰：炒5G概念 中興可小注
危疾保險類別 投保前要分清楚
危疾保險類別 投保前要分清楚
李聲揚：QE如碟仙 易請難送又再來
李聲揚：QE如碟仙 易請難送又再來
謝偉銓：放寬按保 只能減慢樓價下調步伐
謝偉銓：放寬按保 只能減慢樓價下調步伐
沈永年：投資日本酒店助移民當地
沈永年：投資日本酒店助移民當地
黃德几：奧園健康破頂 中線目標6.2元
黃德几：奧園健康破頂 中線目標6.2元
伍禮賢：中國鐵塔重回吸引區
伍禮賢：中國鐵塔重回吸引區
許繹彬：社會矛盾持續 地產股恐屬迴光返照
許繹彬：社會矛盾持續 地產股恐屬迴光返照
中場賭收續旺 金沙具優勢 基金經理：35元以下可短炒 長遠續牌不明朗
中場賭收續旺 金沙具優勢 基金經理：35元以下可短炒 長遠續牌不明朗
陳增濤：大酒商Albert Bichot的Chablis
陳增濤：大酒商Albert Bichot的Chablis
謝紹榮：現在應否做「樓奴」見仁見智
謝紹榮：現在應否做「樓奴」見仁見智
陸振球：按保降門檻 聯想起次按風暴
陸振球：按保降門檻 聯想起次按風暴
陸振球：看好英國前景 可買長建
陸振球：看好英國前景 可買長建
林少陽：新股復熾 孖展券商最受惠
林少陽：新股復熾 孖展券商最受惠
技術取勝：潤地10天線有承接
技術取勝：潤地10天線有承接
潘迪藍：亞洲市場受惠供應鏈撤華
潘迪藍：亞洲市場受惠供應鏈撤華
蘇沛豐：舜宇受惠手機多鏡頭潮流
蘇沛豐：舜宇受惠手機多鏡頭潮流
李順威：中美打打拉拉 股可照炒
李順威：中美打打拉拉 股可照炒
劉思明：塘水滾塘魚 港股難擴升勢
劉思明：塘水滾塘魚 港股難擴升勢
何啟聰：反手做淡地產股 吼新地沽23804
何啟聰：反手做淡地產股 吼新地沽23804
瑞銀亞洲：內地再鬆綁 友邦購11035
瑞銀亞洲：內地再鬆綁 友邦購11035
摩根大通亞洲：減息機會高 日股Call 10044
摩根大通亞洲：減息機會高 日股Call 10044
周顯：大戶做發展商勝買樓收租
周顯：大戶做發展商勝買樓收租
何國良：第四季留意澳門發展新主題
何國良：第四季留意澳門發展新主題
張佩儀：扣稅退休產品各有特色 吸不同年齡層
張佩儀：扣稅退休產品各有特色 吸不同年齡層
王弼：增持英鎊最後召集
王弼：增持英鎊最後召集
曾淵滄：土地共享計劃 有利發展商
曾淵滄：土地共享計劃 有利發展商
湯文亮：港鐵正常日 香港復元時
湯文亮：港鐵正常日 香港復元時
陳永傑：今個低息期時日不短
陳永傑：今個低息期時日不短
廖偉強：品牌的重要
廖偉強：品牌的重要
布少明：放寬樓按如減辣
布少明：放寬樓按如減辣
李志成：政策利樓市 置業釋動力
李志成：政策利樓市 置業釋動力
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：康希諾（6185）
梁冠業．推介股份：康希諾（6185）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指(7500)
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指(7500)
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：中美難達真正「停戰」協議
盧楚仁：中美難達真正「停戰」協議
恒地新界兩盤3300伙未來兩年搶灘 林達民：港經濟基礎雄厚 新盤具承接力
恒地新界兩盤3300伙未來兩年搶灘 林達民：港經濟基礎雄厚 新盤具承接力
帝滙豪庭擬留30伙收租
帝滙豪庭擬留30伙收租
十大屋苑周末20成交 半年最旺
十大屋苑周末20成交 半年最旺
恆大‧珺瓏灣3日收1100票 超額2.4倍
恆大‧珺瓏灣3日收1100票 超額2.4倍
本月物業買賣金額料創5個月高位
本月物業買賣金額料創5個月高位
昔日郵政總局 悉尼富麗敦酒店開幕
昔日郵政總局 悉尼富麗敦酒店開幕
尚‧珒溋 啟德河為畔
尚‧珒溋 啟德河為畔
新屯中交投弱 實呎險守萬元
新屯中交投弱 實呎險守萬元
建家族信託 兩代傳承省煩惱
建家族信託 兩代傳承省煩惱
家族企業多關注科技創新
家族企業多關注科技創新