楊書健：渡經濟寒冬 須從大周期思考

巴菲特自己的投資，集中在護城河理論，希望尋找擁有競爭優勢的大企業，透過長期持股，每年增長而致富。芒格的理論則集中在尋找增長點，一般坊間統稱為波板糖理論。當地傳統的波板糖是紅白兩色，由糖中心起一圈一圈往外擴展；在投資理論中，則寓意投資者應該找到配合了天時地利人和的行業，在企業爆發性增長之前購入股票，到了爆發性增長的時候，每年盈利提升，則自然股價上揚，增加財富。

套用進化論 企業汰弱留強

在《窮查理的普通常識》裏，芒格數次被問及如何尋找這類爆發性增長的企業，他的答案都圍繞在進化論之上，甚至曾經說投資者在正統財經專書之外，最應該看的書就是達爾文關於進化論的原著。

進化論講的除了「弱肉強食，物競天擇」之外，最主要論述在於環境劇變。恐龍是6600萬年之前滅絕，類似的物種大滅絕事件，在地球發生了5次，每一次都令大量物種死亡，就會騰出生存空間，被新演化的物種所取代。恐龍滅絕之後，哺乳類動物就應運而生。

在經濟領域之中，最接近滅絕事件就是經濟寒冬，令部分企業衰亡，繼而騰出空間讓新企業出現。經濟嚴冬並非罕見，在每個人的工作生命中都會出現。因此，不思考改朝換代的影響，就難以捕捉不同企業或行業之間的榮枯變化。

巴菲特和芒格的投資風格，分別就在於巴菲特善於尋找能跨過循環的優質股。他大量持股的可口可樂和美國運通等，都是在經濟下行之時仍然生意不俗的企業，到了經濟反彈之後，都可以隨之反彈。套回護城河理論，就是非常優質的企業，可以繼續領先同儕。

芒格的策略在於尋找下一個經濟周期的新興霸主。自二戰後的幾十年，經濟衰退未必和科技有關，但是大幅反彈卻源自有新科技化為民用。美國現時的經濟上升期，一開始是得益於頁岩氣和頁岩油等科技。開發這套技術令美國由能源入口國變成了能源出口國，直接改變了能源業，亦間接改變了全球經濟格局。

港或在經歷大型經濟改變

現時香港亦可能在經歷大型經濟改變。今年一直佔據新聞版面的是中美貿易糾紛和香港社會運動兩個政治事件，但這兩件事都可能只是表徵，反映了過往的經濟體制，需要更新才能適應未來的經濟狀况。面對這種大轉變，以日或周計的股價回報的意義驟跌，反而在大趨勢之中應變，才更重要。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]