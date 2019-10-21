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2019年10月21日星期一
環球數據前瞻
國泰史樂山下月辭國航非執董 逾14年或首缺「常駐代表」 國泰：不回應
2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟
鄭家純「孻仔」回歸家族公司
連登「外國版」中資早已入股
貝萊德龐文博：儲局料續放水應對貿戰 超配美股
民主黨總統熱門沃倫 倡徵超級富豪稅3%
晨星鍾允：放寬按保利地產股 最看好新地
煤氣華東拓環保能源 官商齊撐 下一站谷垃圾發電 冀實現可持續發展
擴大業務 擬攻航空用燃油市場
李家傑冀非洲複製華東模式
鷹君拓地產科技 增管理效益
無人機勘探新盤 節省成本減執漏
中信擬私有化大昌行 收購溢價38%
澳門研設交易所：需訂准入門檻
張兆聰：中建翻炒西部發展概念
有樓無子女 可選逆按揭
環球數據前瞻
金子：中央谷內需 安踏購21560
張兆聰：炒5G概念 中興可小注
危疾保險類別 投保前要分清楚
楊書健：渡經濟寒冬 須從大周期思考
李聲揚：QE如碟仙 易請難送又再來
謝偉銓：放寬按保 只能減慢樓價下調步伐
沈永年：投資日本酒店助移民當地
黃德几：奧園健康破頂 中線目標6.2元
伍禮賢：中國鐵塔重回吸引區
許繹彬：社會矛盾持續 地產股恐屬迴光返照
中場賭收續旺 金沙具優勢 基金經理：35元以下可短炒 長遠續牌不明朗
陳增濤：大酒商Albert Bichot的Chablis
謝紹榮：現在應否做「樓奴」見仁見智
陸振球：按保降門檻 聯想起次按風暴
陸振球：看好英國前景 可買長建
林少陽：新股復熾 孖展券商最受惠
技術取勝：潤地10天線有承接
潘迪藍：亞洲市場受惠供應鏈撤華
蘇沛豐：舜宇受惠手機多鏡頭潮流
李順威：中美打打拉拉 股可照炒
劉思明：塘水滾塘魚 港股難擴升勢
何啟聰：反手做淡地產股 吼新地沽23804
瑞銀亞洲：內地再鬆綁 友邦購11035
摩根大通亞洲：減息機會高 日股Call 10044
周顯：大戶做發展商勝買樓收租
何國良：第四季留意澳門發展新主題
張佩儀：扣稅退休產品各有特色 吸不同年齡層
王弼：增持英鎊最後召集
曾淵滄：土地共享計劃 有利發展商
湯文亮：港鐵正常日 香港復元時
陳永傑：今個低息期時日不短
廖偉強：品牌的重要
布少明：放寬樓按如減辣
李志成：政策利樓市 置業釋動力
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：康希諾（6185）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指(7500)
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：中美難達真正「停戰」協議
恒地新界兩盤3300伙未來兩年搶灘 林達民：港經濟基礎雄厚 新盤具承接力
帝滙豪庭擬留30伙收租
十大屋苑周末20成交 半年最旺
恆大‧珺瓏灣3日收1100票 超額2.4倍
本月物業買賣金額料創5個月高位
昔日郵政總局 悉尼富麗敦酒店開幕
尚‧珒溋 啟德河為畔
新屯中交投弱 實呎險守萬元
建家族信託 兩代傳承省煩惱
家族企業多關注科技創新
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環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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國泰史樂山下月辭國航非執董 逾14年或首缺「常駐代表」 國泰：不回應
2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟
鄭家純「孻仔」回歸家族公司
連登「外國版」中資早已入股
貝萊德龐文博：儲局料續放水應對貿戰 超配美股
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晨星鍾允：放寬按保利地產股 最看好新地
煤氣華東拓環保能源 官商齊撐 下一站谷垃圾發電 冀實現可持續發展
擴大業務 擬攻航空用燃油市場
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無人機勘探新盤 節省成本減執漏
中信擬私有化大昌行 收購溢價38%
澳門研設交易所：需訂准入門檻
張兆聰：中建翻炒西部發展概念
有樓無子女 可選逆按揭
環球數據前瞻
金子：中央谷內需 安踏購21560
張兆聰：炒5G概念 中興可小注
危疾保險類別 投保前要分清楚
楊書健：渡經濟寒冬 須從大周期思考
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謝偉銓：放寬按保 只能減慢樓價下調步伐
沈永年：投資日本酒店助移民當地
黃德几：奧園健康破頂 中線目標6.2元
伍禮賢：中國鐵塔重回吸引區
許繹彬：社會矛盾持續 地產股恐屬迴光返照
中場賭收續旺 金沙具優勢 基金經理：35元以下可短炒 長遠續牌不明朗
陳增濤：大酒商Albert Bichot的Chablis
謝紹榮：現在應否做「樓奴」見仁見智
陸振球：按保降門檻 聯想起次按風暴
陸振球：看好英國前景 可買長建
林少陽：新股復熾 孖展券商最受惠
技術取勝：潤地10天線有承接
潘迪藍：亞洲市場受惠供應鏈撤華
蘇沛豐：舜宇受惠手機多鏡頭潮流
李順威：中美打打拉拉 股可照炒
劉思明：塘水滾塘魚 港股難擴升勢
何啟聰：反手做淡地產股 吼新地沽23804
瑞銀亞洲：內地再鬆綁 友邦購11035
摩根大通亞洲：減息機會高 日股Call 10044
周顯：大戶做發展商勝買樓收租
何國良：第四季留意澳門發展新主題
張佩儀：扣稅退休產品各有特色 吸不同年齡層
王弼：增持英鎊最後召集
曾淵滄：土地共享計劃 有利發展商
湯文亮：港鐵正常日 香港復元時
陳永傑：今個低息期時日不短
廖偉強：品牌的重要
布少明：放寬樓按如減辣
李志成：政策利樓市 置業釋動力
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：康希諾（6185）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指(7500)
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：中美難達真正「停戰」協議
恒地新界兩盤3300伙未來兩年搶灘 林達民：港經濟基礎雄厚 新盤具承接力
帝滙豪庭擬留30伙收租
十大屋苑周末20成交 半年最旺
恆大‧珺瓏灣3日收1100票 超額2.4倍
本月物業買賣金額料創5個月高位
昔日郵政總局 悉尼富麗敦酒店開幕
尚‧珒溋 啟德河為畔
新屯中交投弱 實呎險守萬元
建家族信託 兩代傳承省煩惱
家族企業多關注科技創新
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