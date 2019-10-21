有樓無子女 可選逆按揭

首先，由於兩人沒子女，資產不用考慮傳承給後代，手頭的資金就可全部用在兩夫婦身上。因此，他們可考慮將現時價值700萬元的物業申請安老按揭計劃（俗稱「逆按揭」），可提供長線穩定的現金流，以700萬元的物業計算，終身每月可取得11,550元。如有需要，申請人亦可提取一筆過貸款，以應付特別情況，例如支付醫療開支或家居維修等開支。

可考慮扣稅延期年金計劃

除了安老按揭計劃外，何氏夫婦亦有多一個方法自製「長糧」。他們兩人現時可以考慮同時投保每年保費6萬元或以上的可扣稅延期年金計劃，加大退休保障之餘，更可用盡有稅務扣減優惠。市面上有產品可選擇一筆過預繳保費，經過10年的累積期後，在65歲開始可享有30年的年金期，兩人每月均有穩定收入來源。

股票預期回報較高

在上述兩項較保守的投資基礎上，何先生可考慮作股票投資，務求賺取較高的預期回報。他可從退休金中提取150萬元，連同本身已投資股票市場的50萬元，共200萬元投資藍籌股例如電能實業（0006）等公用股，部分股息大約有5厘，一年股息有10萬元，每月約有8300元。同時何氏夫婦可申請俗稱生果金的高齡津貼，每人每月有1385元，兩夫婦有2770元，可以幫補日常使費。

保障方面可考慮轉投自願醫保靈活計劃，由於何太是長期病患者，更需要穩妥的保障方案。自願醫保產品不設「終身保障限額」，而且保證續保到100歲，絕對值得退休人士考慮。至於長期病患者亦有機會受保，因為部分保險公司只要求投保人通過核保及繳付附加保費，即可涵蓋投保前已有病症，保費雖然或較健康人士為高，但總算有所保障。再者，自願醫保產品可申請扣稅，何氏夫婦現時轉投的話，何先生名下他和太太的兩張保單，合共最多可享有16,000元稅務扣減，未來得到保障之餘，現在還可享有扣稅優惠。

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