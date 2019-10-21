張兆聰：中建翻炒西部發展概念

股王茅台第3季純利增長17%，較市場預期低約10%。市場反應不算大，跌幅僅約2%至3%。茅台酒由生產到銷售需時5年，2019年賣的是2015年的酒，而當年產量意外下跌，由2014年的38745噸降至39312噸，這是一個限制今年業績的原因。到2020年產量不再受限，加上市場憧憬會提價，這是股價表現硬淨的原因。但要留意，2020年預測市盈率也達到30倍，是12個月預測估值的歷史高位，如果沒有提價（筆者也不清楚反映了沒），上升空間就會有限。

酒股業績遜預期 或預示內需轉弱

至於主打低端的酒鬼酒，第3季純利更倒退40%，股價大跌7%。業績走樣的主因是成本上升，管理和銷售費用蠶食了利潤。內地市場龐大，品牌重要，但分銷商才是做王者，只要品牌讓利分銷商，收入就會立即上升，反之亦然。這也是內需股以往有很強的周期性特點的原因。近年3、4線城市居民收入增加，令上升周期較以往更長，但增速總會有放緩的一天。這個時候又遇上內需股估值都處於歷史最高位甚至不斷刷出新高，市場對業績有很強的預期，一旦走樣，股價會有災難性表現。時間上很難掌握，但第3季業績似乎見到少許壞現象。

即月期指上周五升破27000點關口，但內地公布經濟數據後又回落，現貨於26985點行人止步，未能觸發熊證被收回。據彭博社計算，未經通脹調整的同比名義增速下降至7.6％，為2016年第3季以來的最低速度。其實經濟快慢不是什麼問題，中國相對其他國家依然是高速增長，問題是後遺症。

人行上周公布的貨幣數據9月末社融規模存量為219.04萬億元（人民幣．下同），同比增長10.8％，當中對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為148.58萬億元，同比增長12.7％。債務增速遠超名義經濟增長，依靠債務增長推動經濟的效果愈來愈弱，同時償債能力也在減弱。

放貸成效減 中央傾向加大基建

面對內需不振，房地產新開發投資也放緩，中央也不敢開閘放水，怕企業民眾大幅加槓桿，更大可能是從財政政策方面入手。是進一步減稅還是增加投資？今年減稅幅度達2萬億元，但對經濟刺激作用不明顯，至今也未聞明年會再有減稅行動。中央似乎也傾向加大基建，近日總理李克強就到訪西安和咸陽，強調西部發展潛力大，國家會給予更有針對式政策支持。上周五見中國建築（3311）從低位回升，開始見資金翻炒。

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