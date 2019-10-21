中信擬私有化大昌行 收購溢價38%

每股3.7元 共需30.2億現金

公告顯示，大昌行總計發行18.9億股份，現時中信持有股權57%，其餘43%為計劃股東持有，約佔8.17億股份。中信股份於1991年入主大昌行，後者於2007年分拆上市，從事汽車銷售及消費品分銷，至今上市12年。大昌行於2012年中股價曾攀升至最高10.98元，但隨後股價回落，近兩年表現不振。公告顯示，大昌行截至最後交易日的前30個交易日均價僅為2.37元，收購價較此均價的溢價更高達55%。

中信表示，大昌行現有商業模式結構及運營短板日益突顯，要實現長期發展和保持競爭力，公司業務轉型勢在必行。不過，轉型有潛在風險、耗時長及成本高昂，或對公司財務表現再造成負面影響，令股價被低估。另一原因是大昌行股票流動性長期處於低位，日均成交量僅為140萬股，因此中信認為提出計劃亦可為股東實現回報。