鷹君拓地產科技 增管理效益

採用IOT傳感器 電費慳逾30%

該集團旗下鷹君物業管理技術服務總經理及部門主管朱植基接受本報訪問時指出，早於1年多前，在花園道3號的停車場物色省電及環保的技術，最終採用IOT技術配合自動化的設備，引入可測量一氧化碳、溫度等傳感器，在毋須花費展開鋪線工程下，幫助到用作通風的定速風扇，轉為變頻運作，毋須如平時達到輸出頻率100%，只需調低至70%，並不影響停車場的室內空氣質素。自8月初開始運作以來，經過3個星期運作測試後，他估計電力費用較比原來節省30%以上。相比起舊式駁線的傳感器而言，鋪線成本大減69.1%。有關系統更可以每逢5分鐘讀取數據，作適時監控，配合傳感器的可充電電池壽命更長達1至2年，傳感器的使用壽命更可長達10多年。依目前估算，回本期由原來的3.1年，降至只需2.6年。在這個基礎上，令他們有更大動力，去將PropTech引用到其他層面上。

朱植基不諱言：「鷹君已經進一步試用IOT的傳感器，用作滲漏監察。在其他方面，他們留意到使用IOT技術用於監察洗手間用量，以方便調配人手進行清潔工作，甚至在商場可以用作室內空氣監測、發放資訊給消費者，以及可量度垃圾桶是否滿溢，有助適時調配人手處理垃圾，優化人手配置。」他相信，IOT在物業管理方面，可以帶來更大效能，幫助節能減排，對抗污染。長遠集團亦考慮在現行的電費回贈機制下，開發可再生能源，例如在朗豪坊方面，使用太陽能板發電，參與上網。因應5G的發展，會有助數據傳輸速度加快，他初步預期有助物業管理更快掌握實時運作數據，他們正留意5G技術可供物管行業應用的空間，但是最終取決於成本而定。