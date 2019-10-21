擴大業務 擬攻航空用燃油市場

煤氣為恒基系少數進軍外國市場的公司，其於2012年涉足泰國油田業務，此前更嘗試物色馬達加斯加油田項目，近年將戰線轉回內地建廠，首次將產品打入歐洲。易高環保投資執行副總裁潘家樂表示，其早於2012年已向九巴等取廢機油着手研發，至今開發出獲歐盟生物柴油ISCC及當地多國認證的HVO產品，到2017年尾更建成首期年產10萬噸的廠房，至今產出逾3萬噸HVO產品供應歐洲客戶如蜆殼、英國石油等，產值近4000萬美元。該公司在HVO外，亦正研發如碳纖維、活性碳等項目。

HVO減碳排放 不愁市場

潘家樂稱，易高收集植物油脂甚至東南亞地區的棕櫚油廢水用作生產，成品HVO定價雖然比一般車用柴油高2至3倍，但估計有助減少85%碳排放。由於取得認證公司不多，因此他認為產品不愁市場。該公司更擬在首期廠房隔鄰建第二期廠房，開發價值更高的航機燃油，估計兩期廠房投資共少於1.5億美元。將來若開發第三期項目，有望在其他地區發展，並正研究在內地銷售碳排放證。至於生產過程中產生的廢料或碳化合物，他們會着手作閉環處理，轉化成燃料。