經濟
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煤氣華東拓環保能源 官商齊撐 下一站谷垃圾發電 冀實現可持續發展

【明報專訊】中華煤氣（0003）聯同子公司港華燃氣（1083）近年在內地大搞燃氣業務之餘，更在華東張家港及蘇州工業園區，使用易高及華衍兩大品牌，參與開設水廠、廚餘中心、生物燃油廠等，將如廚餘中心生產出來的廢水、廢油及沼氣等，用作周邊港華的燃氣廠所需燃料、轉為生產生物燃油HVO（氫化植物油）所需，甚至實現中水回用。該等項目因有助蘇州工業園區減廢，因此獲當地政府及大企業三星等支持，部署進一步開發，冀實現可持續發展。

明報記者 陳偉燊

煤氣目前在張家港，以易高品牌建有生物燃油廠生產HVO（詳見另文），並且在中國及新加坡合營的蘇州工業園區，經營蘇州港華燃氣子公司，亦在園區以華衍品牌發展自來水及污水處理廠、經營廚餘中心，以及為三星電子在園區內多間廠房，開設中新環技處理工業廢水。目前蘇州港華燃氣由煤氣佔股55%，服務居民及工商業用戶各逾30萬戶及2576戶；同時建成港華大厦，已出租八成增加收入；另以紫荊及Mia Cucina（歌仙娜）品牌，銷售家用廚具及高級廚櫃產品；歌仙娜更由2016年至今，售出1萬多套廚櫃產品，平均售價逾2萬元（人民幣‧下同）。另在園區經營的合資公司清源華衍水務，服務34萬戶家庭及5000家企業。華衍環境的廚餘中心日處理規模共500噸，並有35架廚餘車配合運作；中新環技每日處理1.3萬噸工業廢水（見表）。

開發不同業務 紓用水減衝擊

清源華衍水務高級副總裁，並身兼清源華衍、中新環技、華衍環境總經理的黃堅指出：「集團從傳統燃氣企業，向環境能源轉變，可在運作過程中，生產人工天然氣供業務運作所需，生產出來的廢物，更可交由張家港提煉成有用的產品。」

他說，單靠水費能夠做到每5年一次上調已不俗，但是受中美貿易戰影響，已打擊外貿企業，加上長三角送走不少污染企業，致用水量下降。因此他們正開發不同業務減少所受影響，如替發展商開發供水工程項目。華衍環境投入2.98億元建廠，並在處理每噸廚餘中，產生沼氣、油脂、生物質顆粒及肥料，可用作輸送到蘇州港華燃氣、易高張家港HVO公司、電廠及政府等不同單位使用。

黃堅指出，現時華衍在參與廚餘等環保項目，尋求內部回報率約15%，並擬開發每天可處理2000噸的中型垃圾發電項目，在垃圾堆填區拉出垃圾再燒，甚至衍生成可供舖路的路磚產品等。華衍環境更計劃建第二期廚餘中心，將處理能力增至每天1000噸。投資達5億元建廠度身為三星處理工業污水廠，內部回報率約10%，並可產生0.7萬噸中水再用，餘下污水可交由清源華衍水務處理。他說，華衍將來若有機會，還可在園區附近，為大金、羅氏禮來等園區大戶提供服務。

相關字詞﹕歌仙娜 黃堅 華衍 易高 港華燃氣 中華煤氣

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