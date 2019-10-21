晨星鍾允：放寬按保利地產股 最看好新地

自從6月上旬開始，本港反修例風波所觸發的警民衝突愈演愈烈，社會積累已久的矛盾爆發及尖銳化，有分析指樓價過高偏離港人、特別是年輕人的負擔能力是肇因之一，外界高度關注特首林鄭月娥上周三發表的《施政報告》如何大幅增加土地供應，平息民怨。

過去10年樓價急升 主因低息熱錢流入

但結果是次《施政報告》宣布增加的土地供應有限，被指是杯水車薪；而特首在目前樓市本已供不應求的情况下，宣布將首置人士（即申請時並未持有任何本港物業）申請按揭保險後最高可借九成按揭的樓價上限，由現時400萬元大幅提升至800萬元，即買800萬元住宅以80萬元首期便可上車；而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，則由600萬元提升至1000萬元，惹來不少市場人士的非議。

鍾允指出，本港樓價在2008年金融海嘯後至今累升逾2倍，關鍵原因是有很多海外熱錢流入本港，過去逾10年壓低本港按揭利率，現時該利率僅2厘多，不論縱向與本港過去數十年比較，或橫向與其他國際城市比較均屬偏低。

「目前本港有兩個現象，第一是樓價很高，第二是利率很低，後者是因，前者是果。正正因為利率偏低，投資者在購買物業時亦願意接受較低的租金回報率，結果大幅推升樓價。」

供不應求反加槓桿 對林鄭決定感驚訝

鍾允認為，基於上述分析，他對林鄭上周三在《施政報告》宣布放寬按保樓價上限的決定感到驚訝，因為這變相為樓市加槓桿，結果是進一步推高樓價。事實上，該消息公布後，二手樓市即出現反價潮，地產股股價上周中後期顯著做好，反映市場對樓價預期已出現正面變化。

根據鍾允的分析，是次放寬按保樓價上限的新政，的確可以幫助本港月薪6萬至8萬元的中高收入人士，可以低至一兩成首期購買市價600萬至1000萬元的住宅；但隨着新政策出爐後即時推升樓價，對部分擬置業的港人亦可能弊大於利，因放寬按保後，二手業主即時反價，準買家唯有追價，跟着便要簽訂30年的每月還款按揭合同，供款期內一旦樓價顯著下跌，淪為負資產的機會便增加了。

新地新盤貨源多 最受惠新房策

鍾允總結說，雖然他不認同放寬按保樓價上限有利樓市中長期健康發展，但新政策的確可短期挾升樓價，有利地差股，特別是未來幾年可售貨源充足的新地（0016）。

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