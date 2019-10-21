民主黨總統熱門沃倫 倡徵超級富豪稅3%

【明報專訊】美國財政部前副助理部長、現職霸菱投資學院總監的柯睿思（Christopher Smart）在第191期（3月25日出版）封面故事接受訪問時指出，全球化及科技變革對美國廣大勞動力產生了顛覆性影響，近年美國中等收入民眾的工資增長速度只為富裕家庭的三分之一，政治領袖想要利用民眾的怒氣和挫敗情緒以爭取選票。柯睿思又引述調查指出，去年29歲或以下的美國人已傾向接受社會主義多於資本主義，估計在明年總統選舉中，到底社會主義抑或資本主義制度較適合美國，料也會被廣泛討論。
量寬致全球貧富懸殊加劇 富豪應回饋社會
記者與龐博文談起此事，他回應說，聯儲局在2008年金融海嘯後推出量寬印錢買債救市，避免經濟進入大蕭條，但也導致過去逾10年美國以至全球貧富懸殊加劇。龐博文表示，相信大多數美國人仍然傾向繼續實行資本主義，但民主黨總統提名戰熱門人選、麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）近月的確已提出要向超級富豪徵收財富稅（Wealth Tax），當中身家逾10億美元的富豪每年稅率3%；身家介乎5000萬美元至10億美元者每年稅率2%，她覺得此方案值得探討，「如果某人靠個人努力或幸運獲得這樣巨額的財富，是否應該想想如何回饋社會呢？」相信在未來一年總統選戰中，各候選人會進一步就此表達意見。