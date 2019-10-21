貝萊德龐文博：儲局料續放水應對貿戰 超配美股

明報記者 葉創成

雖然港府於本月首周宣布通過引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，該周末示威者與警方的衝突一度升溫，惟中原集團主席施永青在兩星期前（第218期，10月7日出版）封面故事專訪中分析，本港局勢最惡劣的情况料已過去，他早前亦已買入一些港股。

過去兩星期市場出現不少好消息，國務院副總理劉鶴前周末到訪華盛頓與美國政府代表達成首階段貿易戰和解協議後，上周三特首林鄭月娥發表《施政報告》亦宣布將首置人士藉按揭保險申請九成按揭的樓價上限由400萬元提高至800萬元，令部分港人可以低至一成及兩成首期上車，變相令樓市槓桿增加，有利發展商賣樓，地產股上周中後期急升，帶動恒指全周亦上漲411點或1.56%，連續兩周向好，可見施永青有先見之明。

中國經濟科技實力追近 惹美國關注

不過，正如恒隆地產（0101）主席陳啟宗近日接受內地媒體訪問時形容，隨着最近這兩三年中美大格局的改變，「香港就變成前面的一個小卒小兵（a pawn）」，巿場亦有分析指港股過去兩星期回升後，升勢能否延續，要視乎中美貿易談判及兩國在其他方面角力的進展，故此今期專訪截至上月底資產管理規模（AUM）高達6.96萬億美元、美國資產管理公司貝萊德的要員龐文博就此詳細分析。

龐文博指出，自從1989年11月柏林圍牆倒下、意味冷戰結束以來，美國過去30年一直在政治、經濟及科技等範疇領導全球，但近年中國迅速崛起，中國在經濟規模及科技創新等領域已追近美國，而且還提出「中國製造2025」藍圖，以及制訂目標要在2049年（中共建政100年）全面建成「社會主義現代化強國」，因此，若從美國的角度看，美國很自然會關注中國的發展。

中美貿易關係緊張 屬持續結構性問題

回顧歷史，龐文博指出，當一個新興強國的崛起，規模日漸與傳統強國接近，該兩個強國便需要重新檢討雙方的關係，這是很自然的事；因此，他相信中美目前處於貿易緊張的狀况，是結構性及持續性的問題，兩國需要重新磋商彼此如何繼續做生意才可達至互惠共贏，這是無可避免的。

有分析認為，中國正在觀望明年美國總統大選結果，若特朗普未能成功連任，由民主黨代表出任下屆總統的話，屆時中美貿易戰或會出現轉機；不過，龐文博認為事實並非如此。他分析，不少民主黨參眾兩院議員近月均批評特朗普對中國的貿易措施不夠強硬，故此，即使明年大選後由民主黨入主白宮，中美貿易關係緊張的情况不會改變，改變的只會是談判的方式，「特朗普是一名非常規的政治人物，並且擅長運用社交媒體，若改由民主黨代表出任新總統，與中國貿易談判時的風格料會不同，但兩國關係緊張的本質不會因此改變」。

儲局鷹轉鴿 今明年料再減息3次

基於中美貿易關係緊張屬結構性及持續性的假設，龐文博預測，在未來一段相當長的時間，美國、中國及全球經濟增長均會放緩，這亦解釋為何今年以來聯儲局貨幣政策180度急轉彎由鷹轉鴿，「一年前，市場共識是聯儲局今年將加息3次，但結果是當局在7月及9月已先後減息2次，而且現時預計明年底前還會進一步減息3次」。

美國商務部將於下周三（30日）公布美國上季GDP數據，彭博預測按年增長率為2%，與第二季相同，惟較第一季的3.1%顯著放緩，也意味着特朗普2017年1月上任以來，美國GDP過去兩年相對較高的增長率難以持續（見圖）。景順亞太區固定收益首席投資總監胡嘉林在上期封面故事分析，上月美國隔夜回購利率曾升至近10厘，正正反映該全球最大經濟體已出現病徵，而中美貿易戰令美國企業不敢投資，當地製造業因此出現疲態屬關鍵原因；有市場人士更擔心美國經濟即將步入衰退。

憂美製造業爆裁員潮 不利消費市場

龐博文回應說，美國經濟近七成由當地消費貢獻，而製造業僅僱用全國就業人口約一成，貝萊德並不預期當地製造業日後將大規模裁員，但假如真的出現此不理想的情况，對經濟的直接影響也不大；但問題是，一旦受僱於服務業的美國大部分在職人士，留意到製造業正在大量流失工作職位後，他們的情緒也會受影響，購物時可能捂緊錢包，這便會拖累當地消費市場的表現。

聯儲局前周五突然宣布，由上周二起重啟購買美國政府的票據，至明年第二季，每月購買的規模達600億美元。龐博文分析，雖然聯儲局強調是次屬針對金融市場短期流動性不足所採取的行動，並非重啟量寬（QE），但該局的資產負債表規模因此上升，實際上是與QE有相似的效果。

龐博文引述聯儲局主席鮑威爾近日的言論，指當局貨幣政策的目標是要延長美國經濟的擴張周期，在此背景下，假如當地經濟日後轉差，他相信聯儲局將採取出乎市場意料的放水行動，「過去一些難以想像的措施（例如QE），目前已變得隨時可以成真，我相信，如有需要的話，中央銀行會以更有創意的政策來應付問題」。

若貿戰升溫 對亞洲經濟股市衝擊大

綜合上述分析，龐博文預測美國經濟在明年底前步入衰退的機會不大，在此前提下，具萊德現時超配全球股票多於債券。在全球股票之中，該行超配美國股票，因為即使中美貿易持續關張，在聯儲局持續放水的情况下，消費仍可以支持當地經濟繼續擴張，為股票帶來投資機會；作為比較，該行現正低配亞洲（日本除外）股市，原因是一旦貿易戰升溫，對區內經濟及上市公司亦有較大不利影響。

[封面故事]