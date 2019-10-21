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連登「外國版」中資早已入股

【明報專訊】本港持續出現大型社會示威活動，有別於5年前「佔中」，今次示威者主張利用各類網上平台互通資訊，香港討論區連登（LIHKG）成為熱門資訊集中地，隨着今次政府引用《緊急法》，頒布《禁蒙面法》後，連登亦被推上風尖浪口，不乏網民呼籲轉用外國社交論壇Reddit，然而近年中資科技企業積極進駐互聯網空間，今年2月內地科技龍頭騰訊（0700）早已斥資1.5億美元（約11.7億港元）投資Reddit。

另外，騰訊有投資本港熱門網站，包括Uwants.com、香港討論區；App方面，騰訊亦入股本港餐廳攞籌App「THE GULU」。

憂港府施網禁 籲轉用美Reddit

連登在示威活動的影響力日益深遠，應用程式分析公司Sensor Tower數據顯示，截至上周五，連登為本港iOS社交網絡App排第三，緊次於通訊軟件Telegram及WhatsApp；網站分析工具Alexa數據顯示，連登在本港流量排名網站排13位。

網民憂港府再以《緊急法》實施網禁，開始呼籲轉用美國知名論壇Reddit。Reddit成立於2005年，是美國流量第五大網站，目前Reddit擁有3.3億月活躍用戶，當中一半年齡介乎18到24歲。

值得留意是，今年2月Reddit宣布完成新一輪融資，籌得3億美元（約23.4億港元），當中騰訊投資約1.5億美元，完成後Reddit估值達30億美元（約234億港元）。首席執行官Steve Huffman表示，資金會用作改善其網站，並重奪facebook及Google手上的媒體廣告份額。

2月騰訊投資Reddit約1.5億美元

一如facebook及Twitter，網民無法在內地瀏覽Reddit，當時騰訊入股惹來Reddit 網民不滿，擔憂日後網上言論會受限制，當時網民在討論區大量張貼六四事件圖片反擊，然而Huffman拒絕評論用戶行動。

憂網上言論受限 網民曾表不滿

Huffman曾接受外電訪問，解釋與騰訊合作原因，他表示，騰訊投資大量網絡遊戲，而Reddit的遊戲論壇亦相當熱門，吸引雙方合作。

現時騰訊除了營運其王牌通訊軟件WeChat外，亦有份投資或開發多款本港熱門手遊，包括《Call of Duty:Mobile》及《PUBG MOBILE》等。

騰訊老對手阿里除經營港人熱愛的淘寶及天貓，並曾投資電召貨車平台GoGoVan，而阿里旗下螞蟻金服入股開飯喇（Openrice）。

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