經濟
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鄭家純「孻仔」回歸家族公司

【明報專訊】由已故富商「彤叔」鄭裕彤創立的商業王國，他在第二度退休後將生意交到長子鄭家純手上，近年則逐漸由「純官」與太太葉美卿的下一代接班，其中長子鄭志剛已擔任新世界（0017）副主席，女兒鄭志雯及三子鄭志明分管酒店及飛機租賃業務；據了解，畢業後一直在投行及基金打工的「孻仔」鄭志亮，其個人Linkedin資訊披露，去年已回歸家族公司，今年7月更在一家疑屬新創建（0659）旗下的基金出任管理合伙人。

去年加入新創建 任旗下基金管理合伙人

根據公司註冊署資料，他在今年9月加入3家離岸註冊公司為六脈資本（Creo Capital）、Driven Leader Global及Smart Glance任董事。據了解，3家公司都與新創建有關，雖然公司未有披露股東架構，惟共通點是除鄭志亮外，兩名新創建執董何智恒及鄒德榮亦是董事。而鄭志亮在個人Linkedin資訊亦披露，他早在去年已加入新創建，並擔任六脈資本管理合伙人。

本報記者曾向何智恒查詢鄭志亮是否已加入新創建及負責工作，他表示不便回應。據悉鄭志亮雖然回歸家族工作，但暫時仍主要會繼續其「老本行」投資管理工作。

「純官」與葉美卿育有4名子女，翻查資料，年紀較大的鄭志剛在投行界短暫打滾後，早在2006年已加入新世界工作，不久後更「擔大旗」協助分拆新世界百貨（0825）上市，至近年已主力管理旗艦上市公司新世界，並升任副主席兼聯席董事總經理，最近甚至進一步加入新創建出任執行董事。

鄭志剛胞妹鄭志雯及胞弟鄭志明，同在2008年加入新世界系，其中鄭志雯主管酒店業務，目前是瑰麗酒店集團首席行政總裁，公司酒店品牌Rosewood、Penta都屬她管理之下。至於2008年加入新創建的鄭志明，據悉主要負責公司的飛機租賃生意，並出任旗下主要營運飛機租賃的子公司Goshawk Aviation主席，至於公司其他的業務如公路、基建及交通則較少參與。

哈佛畢業後先後任職投行基金

至於年紀較輕的「孻仔」鄭志亮，2013年在哈佛大學畢業後，先在里昂證券擔任交易員，其後加入中資天元資本則改為「操盤」，主管基金投資組合。相比胞兄及胞姐，鄭志亮較為低調，只有在2016年彤叔去世設靈等少數場合上露面。

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