2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟

【明報專訊】國泰（0293）與國航（0753）關係匪淺，2006年6月9日國泰發聲明，指有關在收購港龍航空一事上已經與其他相關公司達成協議，同年9月底正式宣布收購港龍航空後，國泰、國航及中信泰富（0267）（現稱中信股份）組成聯盟，根據公司2017年才披露的協議，三方除了協商合作反抗敵意收購外，國航及中信泰富更會委派一定人數董事會入局，並協助維持太古（0019）在國泰內的主導地位，現時太古持國泰45%股權，而國航持股29.99%，另外卡塔爾航空（Qatar Airways）持9.99%股權。
框架協議每3年自動續期
在今年8月底，國泰及國航曾發聯合公告宣布，早在2008年6月所訂立的框架協議將於本月1日續期，以延長協議期限3年至2022年12月31日。框架協議訂明，國泰及國航將就聯運合作安排、代碼共享安排、聯營安排、飛機租賃、飛行常客計劃、提供航空餐飲、地勤支援及工程服務等方面持續交易。就上述交易，國航支付給國泰航空的預測款額將不超過9億元的年度上限，而2018年實際支付額亦只是5.47億元；相反，國泰支付予國航的預測款額年度上限一樣，但在去年國泰實際支付額為3.01億元。
按框架協議的條款，每3年會自動續期一次，如果任何一方終止協議，需給予另一方不少於3個月通知，協議會在任何一年的12月底終止。