2006年收購港龍 國泰國航中信組聯盟

框架協議每3年自動續期

在今年8月底，國泰及國航曾發聯合公告宣布，早在2008年6月所訂立的框架協議將於本月1日續期，以延長協議期限3年至2022年12月31日。框架協議訂明，國泰及國航將就聯運合作安排、代碼共享安排、聯營安排、飛機租賃、飛行常客計劃、提供航空餐飲、地勤支援及工程服務等方面持續交易。就上述交易，國航支付給國泰航空的預測款額將不超過9億元的年度上限，而2018年實際支付額亦只是5.47億元；相反，國泰支付予國航的預測款額年度上限一樣，但在去年國泰實際支付額為3.01億元。

按框架協議的條款，每3年會自動續期一次，如果任何一方終止協議，需給予另一方不少於3個月通知，協議會在任何一年的12月底終止。