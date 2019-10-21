國泰史樂山下月辭國航非執董 逾14年或首缺「常駐代表」 國泰：不回應

明報記者 葉子晴

國泰在2006年收購港龍航空時，由於當時港龍航空的大股東是國航，收購變相是引入了國航為公司股東，並與國航組成互相控股的戰略伙伴關係，此後國泰有常駐代表委派至國航董事局。

與國航互相控股 成戰略伙伴

本報分別向國泰及國航查詢史樂山退任後的安排，國泰方面稱，公司不會回應未來的事，而國航就未有回覆，使兩家公司之間持續逾14年的慣常做法會否被打破存疑。

進入國航董事局的「第一人」為唐寶麟（David Turnbull），國航於2005年發公告宣布，時任國泰主席唐寶麟獲委任為公司的非執行董事，原定的任期由2005年5月30日至2007年9月29日止，惟唐寶麟於同年11月突然宣布辭任國泰主席，並於12月12日同時辭去國航董事職務。直至2006年6月，國泰收購港龍與國航達成伙伴關係後，白紀圖（Christopher Pratt）加入國航董事局，後於2014年因白紀圖退任國泰航空主席職務而辭去國航非執行董事。白紀圖辭任時在國航公告文件上，以「本公司的主要股東」形容國泰，惟同樣字眼未有再次出現在今次史樂山離任公告上。

在2007至2014年這段「蜜月期」內，一度有兩名國泰一方的高層獲委任國航的非執董，除了白紀圖，時任太古（中國）主席陳南祿也獲邀加入國航董事局，太古一直是國泰最大單一股東。陳南祿於2010年辭任後，時任國泰董事之一的邵世昌亦在不足4個月後加入，成為任非執行董事。在2017年邵世昌離任後，就只剩現任國泰主席史樂山在國航董事局內。

國航蔡劍江宋志勇任國泰非執董

另一方面，國航亦有派高層加入國泰，現任國航董事長兼黨委書記蔡劍江，以及國航總經理宋志勇，亦一早加入國泰航空董事局成為非執董。值得一提的是，曾於2007年至2014年間擔任機管局行政總裁的許漢忠亦在4年前加入國航成為獨立非執行董事，而在上月初他曾接受媒體訪問是指出，國航收購國泰並「不在議程中」，亦無意干涉其日常營運，同時續指，北京所引導任何改變國泰航空股權的舉動，都會向外國投資者發出錯誤信號。