中國連續兩月減持美債背後考量

美債升至高位 各國紛減持

據美國財政部最新的資本流動報告顯示，近半年以來，包括中國在內，俄羅斯、英國、瑞士、加拿大、德國、印度等國家均出現了不同程度的減持美債操作。

國際金融市場形勢變化促使各國外匯儲備資產配置變化。8月，美債高漲，且近期美元指數依舊處於高位，市場對於美元匯率後期展望看空居多。在收益較好時拋出美債，並對對後期美元可能貶值的風險，中國在8月減持美債也是正常市場行為。

再從中國自身角度來看，8月人民幣出現貶值，為避免市場出現大規模貶值預期和資本外流，當局會相應地將美債持有量降低，此亦為短期市場表現。

減持保證長線戰略安全

正如此前國家外匯管理局總經濟師王春英所言，中國外匯儲備始終堅持多元化、分散化的投資理念，根據市場情况靈活調整、持續優化貨幣和資產結構，利用不同貨幣、不同資產類別之間的此消彼長關系，控制總體投資風險，保障外匯儲備保值增值。

市場變動僅僅是導致中國減持美債的因素之一，國際環境的變動同樣在起作用。

中美經貿摩擦近期稍有緩和，有望達成的階段式協議亦提振市場信心，但中美經貿問題的解決不會一蹴而就，美方的反復變臉也曾出現，中方必須具有長期的戰略考量，在此背景下，重估美債資產後其安全性比照之前必然下降，通過外匯儲備調配的方式，緩慢地降低美元資產比例，是保證戰略安全的應對之法。

美債減少，黃金「得寵」。今年以來，全球多家主要經濟體央行買入黃金，中國已連續十個月增持黃金。

無論是黃金還是美債，都是通過官方外匯儲備購買，黃金一旦增加，那就意味着要「犧牲」在整個資產配置中其他投資標的的比例，美債作為外匯儲備資產的大頭，必然受到影響。

世界黃金協會發布的2019年第二季度《黃金需求趨勢報告》顯示，全球各國央行擴大外匯儲備中的黃金儲備的趨勢仍在延續。今年上半年全球央行的黃金凈購買總量達到了374.1噸，比上年同期大增57%。

黃金得益 中國連續10月增持

黃金再次成為各國央行的寵兒，與當前的國際經濟形勢與地緣政治變化有着密切的關系。

亂世黃金，盛世古玩。黃金享有避險資產的特性，在當下高度不確定的經濟前景和不斷加劇的地緣政治緊張態勢極大地增加了市場投資者的避險需求，使黃金成為多元化配置資產的重要選擇。對於以追求收益性與安全性平衡為目標的央行而言，根據資產市場的變化而順勢加大黃金儲備的配置正當其時。

[馮其十 神州新形勢]