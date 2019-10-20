將軍澳單日16宗成交 八成可做九成按揭

寶明苑未補價實呎見9147元

綜合市場消息表示，將軍澳區昨日單日錄16宗成交，成交價全為1000萬元或以下，買家均能受惠放寬按揭保險，可承做最多八成或九成按揭，而當中800萬元以佔13宗或81%。近3日計，則合共最少35宗成交。世紀21物業將軍澳經理魏仕良表示，將軍澳寶明苑寶松閣中層6室，實用539方呎，向南享開揚景，原以530萬元（未補地價）放售，並獲外區白居二買家洽詢，雙方議價後以493萬元（未補地價）成交，減價37萬元或7%，實呎9147元。

據悉，原業主於1998年9月以83.8萬元（未補地價）購入，持貨21年，帳面獲利409.2萬元，物業升值4.9倍。

將軍澳中心累減41萬易手

另一宗成交為將軍澳中心2座中高層H室，實用465方呎，原業主於本月初起以840萬元放售，放盤一星期後減價20萬至820萬元放售，於施政報告公後，即獲準買家垂青，議價後以799萬元易手，累減41萬元或5%，折合實呎17,183元。

原業主於2005年以255萬元購入單位，現帳面獲利544萬元或2.1倍。

元朗區3天錄15宗私樓成交

另美聯物業區域經理鄧熾軒表示，施政報告後元朗區二手市場轉旺，買家心急上車，而業主趁機套現換購新物業，於過去3天，元朗區私樓共錄15宗成交，其中一宗為元朗尚悅，單位為12座中高層K室，實用面積414方呎，2房戶享園景，原業主早前以585萬元放售，並獲外區上車客垂青，買賣雙方議價後減10萬元或1.7%，以575萬元成交，折合實呎13,889元，屬市價水平。

據悉新買家以高成數按揭上車。原業主於2012 年以約403萬元購入，現帳面獲利172萬元或43%。

據中原地產研究部預測，本月二手私人住宅買賣合約登記約2400宗，涉200億元，將較9月的1970宗及154.8億元，分別按月上升21.8%及29.2%，結束連跌4個月的趨勢。