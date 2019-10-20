調查：56%中國消費者 曾因貿戰不買美國貨

逾九成年輕人傾向買國產電器

即使在貿易戰掀起的愛國熱出現之前，中國消費者已開始轉用國貨。隨着國產品牌在質量和創新方面顯著提升，消費者也變得成熟，不再迷信外國品牌。部分調查則顯示，中國消費者在購買產品和服務時，希望在某種程度上表達自己的身分認同感。

這心態令荷李活電影也受到一些影響。今年上半年，美國英雄電影《復仇者聯盟4》幾乎是全球所有國家的票房，不論是英法德等歐洲國家、星馬泰等東南亞國家，又或是巴西、阿根廷及智利等南美國家，《復聯4》都是票房冠軍。

不過在中國市場，今年上半年的票房冠軍卻是國產動畫《哪吒之魔童降世》，跟日本、韓國及土耳其一樣，是全球少數以本土電影佔據票房榜首的國家。為搶佔中國市場，美國影業試圖加強與中國投資者的合作，以增加電影的中國元素。

債台高築限制中國家庭消費

不過隨着環球經濟增長放慢，部分外資公司發現，推動中國人消費變得困難，因為他們也像美國消費者一樣債台高築。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，去年中國每產生1美元的GDP，就產生54美仙的家庭債務，而美國的家庭債務是60美仙。到2024年，中國每產生1美元GDP所產生的家庭債務，將增至68美仙。

[企業地球村]