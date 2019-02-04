憂慮全球經濟放緩 道指上周五跌255點

737 MAX再爆醜聞 波音插6.8％

上周五標指跌11點或0.39%至2986點；納指跌67點或0.83%至8089點；一周累計，道指跌0.17%；標指、納指則分別升0.54%及0.4%。道指成分股波音在美股中段被爆出，有職員在2016年或就737 MAX的安全問題上誤導美國聯邦航空管理局（FAA），波音股價即插跌6.79%，拖累道指169點，成為跌市元兇。

強生公司宣布，在美國召回部分嬰兒爽身粉產品，強生大插6.2％，拖累道指57點。

港股ADR跌131點

英國脫歐協議表決前夕，英鎊兌美元在上周五升0.42%至1.2944美元，連續兩周累升逾2%。美匯指數續跌，報97.12，為7月中以來低位。

港股ADR（美國上市預託證券）方面，港股比例指數跌131點或0.5%；恒指夜期報26,677點，低水43點。騰訊（0700）ADR折合報326.67元，較港收市低1.31%；建行（0939）ADR折合報6.2元，較港收市低1.02%。