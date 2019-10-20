多項金融措施被指有意取代香港

相反，大灣區規劃內有關金融業的部分，則在下半年明顯放慢發展，例如較有成績的電子支付互通及開設兩地銀行戶口方面，都是在年初推行的。至於業界一直期待的「理財通」，更一直只聞樓梯響。

隨着深圳出台有關「保險通」的《意見稿》，意味粵港澳三地保險互聯互通似乎再踏出一步。

中大莊太量：港地位難被取代

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，香港地位難以被取代，香港資金可自由流動，內地發展澳門證券交易所等金融措施只是補足香港所缺少的金融服務。

莊大量又表示，現時內地壽險產品種類較少，一旦落實保險通，無疑可吸引更多內地居民購買本港保險產品，刺激本港保險銷售。

他認為，隨着內地人均GDP不斷上升，人壽保需求將會出現爆發性增長，香港保險業亦可乘勢拓展內地市場。他又稱，現時本港居民的保單市場接近飽和，保險通將可吸納更多內地客戶，這堆客戶可免卻來港的路程，直接在內地辦理投保手續。