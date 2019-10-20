深圳諮詢保險通 前海設服務中心 內地居民可境內直接購香港保險

明報記者 廖毅然

這份文件名為《前海跨境保險創新服務中心設立方案（徵求意見稿）》，尚未有明確時間表，目標是在前海設跨境保險服務中心，主要對象為內地居民，服務內容包括保險諮詢、銷售、理賠及承續保等。資金流動方面參照股票互聯互通的方式，屬閉環操作，在境內以人民幣繳交保費，一旦有賠償，由前海服務中心代為收取外幣理賠款，再轉為人民幣，匯入客戶的內地銀行帳戶。

採「兩步走」方式實施

據文件指出，前海跨境保險中心可購買的產品，主要分三大類：一是不設現金價值的險種，如跨境車險、意外險等；二是與投保人健康相關，如醫療保、危疾保等；三是符合港澳可扣稅政策，如自願醫保及延期年金。

實施方面，將是「兩步走」的方式。第一步，僅提供內地居民現有的存量香港保單的理賠服務。第二步，全方位發展保險代理諮詢、銷售及理賠服務，真正實現保險產品互聯互通。

陳健波：細則與業界預期相若

立法會保險界議員陳健波表示，原本業界爭取在前海、橫琴及南沙建立跨境保險服務中心，現時內地明確在前海落戶。其他細則與香港業界的預期相若，而在可購買產品方面，除了業界建議的醫療保外，意見稿亦加入可扣稅產品，相信業界會歡迎這一點。不過，香港業界原希望外資保險公司可直接進駐內地的服務中心，但現時按文件意思，需由符合條件的持牌保險中介機構進駐。

保監局發言人接受本報查詢時表示，在大灣區設立跨境保險創新服務中心，提供跨境保險產品諮詢、銷售和理賠等服務，可以實現大灣區保險互聯互通，對大灣區融合發展意義重大。

保監局：可提供諮詢銷售及理賠

保監局沒有正面回應上述文件，但指出現時不少大灣區居民都喜歡到香港投保，為促進大灣區的居民或在大灣區生活或就業的港人更方便在大灣區處理保單事宜，毋須為辦理各類手續而奔走兩地，保監局正在與內地對口單位商討以試點形式，容許香港保險公司在區內設立售後服務中心。這些售後服務中心處理索償個案及客戶諮詢，並有序地擴大至收取保費和理賠程序。長遠而言，保監局會研究如何在大灣區推進「保險通」的跨境銷售機制。