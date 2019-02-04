打造港島西SOHO 壁畫街成打卡勝地

恒地參與改善舊區計劃

藝里坊屬恒地（0012）首次與社區合作的改善舊區環境計劃，除了重鋪行人路及樓梯，發展商亦邀請了16名本地和國際藝術家，以「Art & Music of SOHO」為主題，透過壁畫為相關大廈進行外牆翻新，例如有藝術家所繪畫的壁畫則由地面至牆身，延伸至冷氣機和喉管，打造該區成新興藝術社區。

區內租金方面，藝里坊．1號可望於本月內入伙，部分業主放租，但暫未錄得預租成交。綜合市場消息，項目現有約7個放租單位，呎租叫價由71元起，為中層A室，屬實用462方呎2房單位，月租叫價3.3萬元，呎租71元；而月租叫價最低的單位為中層D室，實用面積213方呎，月租叫價1.9萬元，呎租89元。

業主預先放租 2房叫租3.3萬

除藝里坊．1號外，同區新入伙項目、新世界（0017）西營盤瑧蓺，9月份錄得一宗租務成交，為高層D室216方呎開放式單位，以2.7萬元獲承租，呎租高見125元，創項目新高呎租紀錄。撇除上述高價租務成交，以8月份平均實用呎租90元計，即藝里坊．1號呎租叫價與瑧蓺相若。瑧蓺目前約有8個放租單位，月租叫價由1.9萬元起。

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