Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年10月19日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
第3季餐飲業失業率6% 6年新高 9月多1200人失業 黃傑龍：港鐵收早10月更差
炒散王：招聘職位8月起銳減八成
破產管理署：上月破產呈請691宗 按年飈36%
洲際酒店：港可用客房收入挫36% 累大中華業務
國泰上月載客量跌逾7% 料下半年業績遜上半年
中國上季GDP增6% 創新低遜預期 投資增速慢 外資行料今季或破六
消費不似預期 靠基建投資托底
港股由升轉跌 26200有支持
北水月底可買小米美團
中手游籌10億 5717元入場
沙特阿美臨門再煞停IPO 原定明日啟動上市程序 押後至12月或明年
憂美歐貿易衝突升級 美股早段偏軟
回應美失業率比法低 特朗普自誇比馬克龍好
李嘉誠10億挺中小企 基金會：盼快解燃眉之急
人行警告 炒鞋恐爆金融風險
CCL四大指數齊跌2個月 破紀錄 未反映政府放寬按揭因素
河畔花園呎價重上2萬 4個月首見
恆大‧珺瓏灣首日收約180票足額認購
龍譽推4年特長成交期「先住後付」計劃
會德豐洞梓地 申建1602伙公私營房屋
陸振球：小心按保保費似低實高
周末睇樓好去處
藝里坊．1號 「的骰」單位吸上車客
打造港島西SOHO 壁畫街成打卡勝地
精心打造音樂主題會所
下一篇
上一篇
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
上 / 下一篇新聞
第3季餐飲業失業率6% 6年新高 9月多1200人失業 黃傑龍：港鐵收早10月更差
炒散王：招聘職位8月起銳減八成
破產管理署：上月破產呈請691宗 按年飈36%
洲際酒店：港可用客房收入挫36% 累大中華業務
國泰上月載客量跌逾7% 料下半年業績遜上半年
中國上季GDP增6% 創新低遜預期 投資增速慢 外資行料今季或破六
消費不似預期 靠基建投資托底
港股由升轉跌 26200有支持
北水月底可買小米美團
中手游籌10億 5717元入場
沙特阿美臨門再煞停IPO 原定明日啟動上市程序 押後至12月或明年
憂美歐貿易衝突升級 美股早段偏軟
回應美失業率比法低 特朗普自誇比馬克龍好
李嘉誠10億挺中小企 基金會：盼快解燃眉之急
人行警告 炒鞋恐爆金融風險
CCL四大指數齊跌2個月 破紀錄 未反映政府放寬按揭因素
河畔花園呎價重上2萬 4個月首見
恆大‧珺瓏灣首日收約180票足額認購
龍譽推4年特長成交期「先住後付」計劃
會德豐洞梓地 申建1602伙公私營房屋
陸振球：小心按保保費似低實高
周末睇樓好去處
藝里坊．1號 「的骰」單位吸上車客
打造港島西SOHO 壁畫街成打卡勝地
精心打造音樂主題會所
第3季餐飲業失業率6% 6年新高 9月多1200人失業 黃傑龍：港鐵收早10月更差
炒散王：招聘職位8月起銳減八成
破產管理署：上月破產呈請691宗 按年飈36%
洲際酒店：港可用客房收入挫36% 累大中華業務
國泰上月載客量跌逾7% 料下半年業績遜上半年
中國上季GDP增6% 創新低遜預期 投資增速慢 外資行料今季或破六
消費不似預期 靠基建投資托底
港股由升轉跌 26200有支持
北水月底可買小米美團
中手游籌10億 5717元入場
沙特阿美臨門再煞停IPO 原定明日啟動上市程序 押後至12月或明年
憂美歐貿易衝突升級 美股早段偏軟
回應美失業率比法低 特朗普自誇比馬克龍好
李嘉誠10億挺中小企 基金會：盼快解燃眉之急
人行警告 炒鞋恐爆金融風險
CCL四大指數齊跌2個月 破紀錄 未反映政府放寬按揭因素
河畔花園呎價重上2萬 4個月首見
恆大‧珺瓏灣首日收約180票足額認購
龍譽推4年特長成交期「先住後付」計劃
會德豐洞梓地 申建1602伙公私營房屋
陸振球：小心按保保費似低實高
藝里坊．1號 「的骰」單位吸上車客
打造港島西SOHO 壁畫街成打卡勝地
精心打造音樂主題會所
prev
next