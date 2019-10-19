陸振球：小心按保保費似低實高

施政報告中最多人討論的是提高按保樓價上限，林鄭月娥指這樣做有助年輕人較容易儲到首期，也有人擔心因此本來在調整的樓價又會再度急升，而筆者的朋友指最「受害」的，是剛儲夠首期的，卻是無嗱嗱新增了一批可藉按保買樓成為競爭者，如樓價升了便反要多付樓價。

剛儲夠首期準買家最「受害」

至於最受惠的，則未必是靠按保終可入巿的一群，而是之前藉發展商提供所謂「呼吸plan」、首數年可享較低息，但過了一定年期按息卻可急飈1至2倍來買新樓盤的人士，如他們不能轉按至較低息的按揭計劃，隨時可能要供斷，對他們或發展商都不是好事，現在卻可能將高息二按轉至按保，以致不用爆煲。

新按保救了「呼吸plan」買家

根據統計，原來最新轉按佔總按揭比率高達42%（圖1），相信施政報告的新按保要求出台後，轉按比率或會急升。

另外，大家要做按保時，要留意需要支付的保費，1%左右看似微不足道，但要知道其實保費是以總借貸額計算，可能你只是多借20%樓價，但保費是以八成或九成總樓價計算，如轉為將保費率除以只多借的部分，實際保費比率隨時高4至5倍，其實絕不便宜。筆者不明白的是，按保屬半官方機構，但在計算保費時卻似「大耳窿」誘人借錢一般有誤導之虞。另外，政府為何不直接要求銀行放寬按揭上限，如能不用經過按保公司這個「中間人」，運作成本肯定可以大大減低，申請高成數按揭便也不用支付高昂的按保保費。

移民未必即時移居

上周本欄提及中大香港亞太研究所的最新民調指出，有多達42.3%的受訪港人有移民打算，而有為移民作準備的比例也高達9.6%。原來，據美聯移民顧問統計，其收到的查詢自5月份起拾級而上，已經連續上升4個月，而9月份收到的查詢量更較5月份急升達14倍，反映移民潮未減。而該行的調查較有趣的一項結果是，計劃移民並即時移居外地的比例雖佔34%，但也有只計劃先獲移民資格卻不打算即時移居的，比例也有16%（見圖2），看來這些打算申請移民者，只是希望買個「保險」而已。

英鎊英國樓價似見底回升

說到移民，英國是港人熱門選擇國家之一，該國近年備受脫歐困擾，以至匯率和房價受壓，但最近首相約翰遜已和歐盟擬定脫歐方案，有待今天國會投票通過，不過鎊匯近日已先行炒上，並企於200天平均線之上（見圖3），而英國樓價也似完成調整而重新攀升（見圖4）。

美國明年主辦七國集團（G7）峰會，白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）周四表示，總統特朗普將於名下的特朗普國家多拉爾（Trump National Doral）高爾夫度假村舉行峰會，而對於外界質疑特朗普的決定牽涉利益衝突，馬氏作辯護，並指特朗普不會從中獲利，因為度假村將以成本價舉辦峰會，使用特朗普的場地反可節省數百萬美元，比起其他地點便宜。

特朗普度假村辦峰會有私心

不過，特朗普是否真的冇着數？一來，如他的旗下度假村本來生意不好而有虧蝕，則就算以成本價租予作七國峰會用途，也至少令運作蝕少一點，二來，當度假村做了峰會場地，其地位和名聲便可大大提升，真是用錢也未必買得到。

此一事件，令人想起香港政府計劃推出的「土地共享計劃」，以鼓勵地產商快快交出手上的農地與特區政府共享，方法是政府會通過增加交通基建以提高該土地原本的地積比率，新增的樓面面積的七成供政府興建公共房屋，地產商則分到新增樓面面積的三成建私宅，可大大增加可銷售的樓面面積，對地產商非常有利。筆者覺者，「土地共享計劃」雖也令地發商得益，但只要能真正增加房屋供應以遏抑樓價，也是值得嘗試的。

大家可有留意，早前主動提供要捐地的發展商，其公司股價近日多能跑贏其他行家，可見有失必有得，此實乃中國人的智慧。

[陸振球 樓市解碼]