會德豐洞梓地 申建1602伙公私營房屋

四成為資助房屋 較2年前大減四成

城規會文件顯示，上述發展地盤面積逾87.09萬方呎，申請由現時「綠化地帶」改為「綜合發展區（2）」及「綜合發展區（3）」，其中位於西南方的地盤A將私人住宅發展總樓面78.56萬方呎，擬建17幢不多於13層高住宅及10幢3層高洋房，提供約1602伙；另設1幢不多於2層高的會所。位於東北方的地盤B，則用作發展資助房屋，擬建4幢不多於13層高的住宅大廈，提供600伙，總樓面面積約33.48萬方呎；另設1幢不多於2層高商業設施。

整個項目總發展樓面114.12萬方呎，提供1602伙住宅單位，對比2017年遞交的方案，私人住宅部份144.7萬方呎、涉1700伙，新申請單位數目減少98伙，惟總樓面則由144.12萬方呎大減24%至逾87.09萬方呎。而資助房屋方面，則由原先的1005伙大減40%至600伙。

中旅龍躍頭地縮則申增兩成單位

此外，由中旅或相關人士持有的粉嶺龍躍頭地皮的發展，向城規會提出修訂方案，建議放寬地積比至6倍，並作縮則發展，單位數目額外增加505伙或23%至2661伙，當中部份單位作首置房屋。